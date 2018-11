Svær kamp i Rusland venter: FCK har brug for ny N’Doye-klassiker Dame N’Doye har været en ubetinget succes i Superligaen, men de europæiske mål lader vente på sig.

Dame N’Doye er den FCK-spiller, der mere end nogen anden har leveret mål i store europæiske kampe. Dem, der i sidste ende fik afgørende betydning for, at FC København gik videre fra et gruppespil.

Tænk på dybdeløbet, sparket rundt om den fremadstormende Panathinaikos-målmand og den efterfølgende honnørhilsen ud mod FCK’s fans i Athen. De to scoringer inden for den første halve time af alt-eller-intet-kampen på udebane mod Sparta Prag i Europa League i 2009. Hovedstødsmålet i Parken mod russiske Rubin Kazan i Champions League.

Torsdag aften står FC København i en lignende kamp. Denne gang mod FC Zenit i Sankt Petersborg. En af Europas sværeste udebaner at få point med hjem fra. Opgaven bliver ikke nemmere af, at FC København ifølge manager Ståle Solbakken skal bruge en sejr i Rusland, hvis håbet om avancement fra gruppespillet fortsat skal være realistisk.

Situationen er nemlig tilspidset i Europa Leagues gruppe C inden næstsidste spillerunde. FC Zenit fører med otte point. Slavia Prag ligger nummer to med syv point. FC København har fem point og jagter de førstnævnte hold. Med andre ord kunne FC København godt bruge en moderne udgave af de præstationer, som Dame N’Doye leverede på stribevis i sin første periode, fra 2009 til 2012, i den hvide trøje.

Champions League i Parken: Barcelonas Carles Puyol og Seydou Keita jagter Dame N’Doye undervejs i en af angriberens mange gode europæiske kampe for FCK. Foto: Jens Dresling

Da den etårige aftale mellem Dame N’Doye og FC København blev indgået i sommerpausen, var der en vis usikkerhed om, hvad man kunne forvente af angriberen. Hovedstadsklubben var glad for at kunne tilføre et stort navn til en skadesplaget gruppe af angribere, men ville heller ikke binde sig for længe med kontrakten, sagde Ståle Solbakken dengang. Dame N’Doye havde til gengæld selvtilliden i orden.

»Jeg er 33 år. En pæn alder for en sportsmand. Men jeg er bedre og stærkere end nogensinde. Det glæder jeg mig til at bevise. FCK har brug for mig, og jeg har brug for FCK«, sagde han.

570 minutter uden mål

Senegaleseren har været en ubetinget succes og mere end bevist sit værd i Superligaen med 10 mål og 2 oplæg i 17 kampe. Men i europæisk sammenhæng mod stærkere modstandere har virkeligheden indtil nu været en anden for Dame N’Doye. Han har været god til at tage de fysiske kampe med modstandernes midterforsvarere og holde på bolden, når FC København har stået tilbage i banen med fokus på den defensive organisation. Men målt i antal scoringer har han ikke kunne leve op til egen udmelding om at være bedre og stærkere.

Dame N’Doye scorede to mål mod CSKA Sofia i returopgøret i den tredje kvalifikationsrunde til Europa League. Siden er det blevet til 570 minutters europæisk spilletid uden scoringer. Det vil sige ingen mål i de to afgørende kvalifikationskampe mod Atalanta eller de fire første gruppespilskampe.

Nu er det også meget at forlange, at den 33-årige udgave af Dame N’Doye skal være bedre end ham, der særligt i jubelsæsonen 2010/11 nåede det måske højeste niveau for en FCK-spiller nogensinde i europæiske kampe. Ståle Solbakken har tidligere udtalt, at Dame N’Doye »terroriserede Carles Puyol« i FC Københavns kamp i Parken mod FC Barcelona i 2010.