Whistleblower-advokat forudser, at Rusland vil snyde i sag om dopingoplysninger Eksperter sendt fra antidopingagenturet Wada mødes onsdag med russiske embedsmænd for at få adgang til laboratorium i Moskva.

Onsdag er en delegation af eksperter sendt af Det Internationale Antidopingagentur (Wada) ankommet til Moskva, hvor de skal holde møde med russiske embedsmænd.



Mødet skal fastlægge processen med at indsamle data fra perioden med systematisk doping fra et russisk laboratorium.

Grigory Rodchenkov var leder for antidopinglaboratorierne i Moskva og Sotji under Vinter-OL i 2014, hvor Rusland snød groft med doping. Året efter valgte Rodchenkov at fortælle om det russiske dopingsnyderi som whistleblower.

Hans advokat, Jim Walden, mener, at besøget fra Wada er spild af tid.

Wada i presset situation

»Jeg vil sige, at der ikke er nogen chance for, at Rusland vil give adgang til backupdata fra de computere, der blev brugt under Sotji (Vinter-OL 2014, red.), laboratorieudstyret og de gemte prøver. Så det centrale spørgsmål vil være: Når russerne nægter, hvad vil Wada så gøre? Og hvis de kapitulerer igen, så vil verden desværre vide, at det virkelig var lykkedes Rusland at dræbe antidoping«, siger Jim Walden.

Wada forventer heller ikke at få nogle data med hjem fra onsdagens besøg i Moskva, der udelukkende har til formål at fastsætte en procedure for at kunne indsamle data på et nyt besøg i december.

»I dag (onsdag, red.) har vi ikke adgang til nogen data. Vi forklarer, hvad vi forventer, og vi diskuterer med vores russiske kolleger, hvad de også forventer fra det næste besøg i december«, siger Wadas videnskabelige direktør, Olivier Rabin.

Et sejt tovtrækkeri

Køreplanen for at genoptage Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) har hele tiden været, at russerne skulle leve op til 31 krav med afsæt i Wada-rapporten, som blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren frem mod OL i Rio i 2016.

McLaren-rapporten og andre Wada-rapporter afslørede et statsstyret dopingprogram i russisk idræt fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med Vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.

I Rusland har man i hele forløbet afvist, at der var tale om statsstøttet doping, og man har tidligere ikke villet give adgang til data fra det omtalte laboratorium.

Ritzau