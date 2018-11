»Dem der ikke hopper, de elsker FC…«: Nu skal Brøndbys fantribune slå bagdelen i sædet

Direkte sport i tv TV 2 Sport 21.00 Håndbold: EM, Frankrig-Rusl. (k) TV3+

Fodbold. »Dem der ikke hopper, de elsker FC…«. Tilskuerne på endetribunen Sydsiden på Brøndby Stadion bevæger sig i høj grad, når de følger deres helte i Superligaen. Faktisk bevæger de sig så meget, at målinger foretaget af ingeniørvirksomheden Rambøll har vist, at der kan være kommet skader på et betonelement. Yderligere undersøgelser skal gennemføres, mens der er vinterpause i Superligaen. »Det betyder, at fans på Sydsiden vil opleve, at der til de resterende to hjemmekampe (mod Hobro og Vendsyssel, red.) i efteråret vil være sæder på den nedre del af Sydsiden, ligesom et mindre område på den nedre del af Sydsiden vil være afspærret«, siger Brøndby-direktør Jesper Jørgensen.

Håndbold. Når Danmark i morgen åbner EM-turneringen i Frankrig med en kamp mod Sverige, bliver det med den 19-årige TTH-fløj Mathilde Hylleberg på tribunen. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har taget 17 spillere med til EM, fordi den normale anfører Stine Jørgensen i sidste øjeblik blev meldt klar efter en knæoperation. Det betyder, at en spiller skal sies fra til hver kamp, og i første omgang faldt valget på EM-debutanten.

Fodbold. Det danske landshold for mænd er fortsat nummer 10 på den officielle verdensrangliste, hvor der kun er sket en forandring i top-10 siden oktober-ranglisten. Belgien fører foran Frankrig, Brasilien, Kroatien og England, mens Portugal er rykket forbi Uruguay, der er nu er nummer 7. Schweiz, Spanien og Danmark udgør resten af top-10.

Badminton. Thomas og Uber Cup samt det individuelle VM kommer til Danmark i henholdsvis 2020 og 2023, har Det Internationale Badmintonforbund, BWF, besluttet. Det er første gang nogensinde, at Danmark bliver værter for Thomas og Uber Cup, og femte gang at VM Individuelt kommer til landet. Det er 36 år siden, Thomas og Uber Cup var i Europa. Dengang var England værter for de to turneringer, og i Danmark kommer det til at foregå i Ceres Park & Arena i Aarhus.

Det individuelle VM skal i 2023 spilles i Royal Arena i København.



Foto: Mark Schiefelbein/AP Viktor Axelsen har udsigt til at skulle spille to VM-turneringer på dansk grund.

Motorsport. Michelle Gatting er en blandt 55 kvindelige racerkørere, der er i spil til et af 18 sæder i den nye klasse W-series. Klassen er udelukkende for kvinder, og de skal køre i en formel 3-racer. Hvem der får pladserne i den nye serie, afgøres i januar af de to tidligere formel 1-kørere David Coulthard og Alex Wurz. Formålet med serien er at få flere kvinder i formel 2 og ultimativt formel 1. 24-årige Michelle Gatting har tidligere blandt andet kørt i det danske standardvognsmesterskab, DTC. Blandt de øvrige kørere er også den kontroversielle 30-årige spanier Carmen Jorda.

Fodbold.I bestræbelserne på at forlænge opholdet i Superligaen har Vendsyssel FF forstærket sig på trænersiden ved at ansætte Allan K. Jepsen som Superliga- og udviklingstræner pr. 1. januar 2019. Allan K. Jepsen har som aktiv spiller spillet 218 Superligakampe for bl.a. AGF, AaB og Randers, mens han også har optrådt for Hamburger SV, Heerenveen, Vålerenga og Alemannia Aachen. Som træner har Allan K. Jepsen været U14-, U17-træner og superliga assistenttræner i AGF

Håndbold. SønderjyskE bliver til næste sæson forstærket med det svenske playmakertalent Oskar Sunnefeldt. Den 20-årige bagspiller er hentet i IK Sävehof og har skrevet en 2-årig kontrakt med den danske ligaklub.