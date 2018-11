Hummel om afghansk kvindelandshold: Vi trækker os som sponsor efter anklager om grove seksuelle krænkelser Seksuelle krænkelser og urimelig behandling af kvinderne på det afghanske fodboldlandshold får den danske virksomhed til at trække deres sponsorat omgående.

Medarbejdere i det afghanske fodboldforbund (AFF) har krænket spillerne på kvindelandsholdet, og det får nu Hummel til at trække sig som hovedsponsor.

Sådan lyder det fra den danske virksomhed tirsdag aften.

Mandag blev Hummel præsenteret for »stærke« anklager, som peger på, at holdets kvinder har været udsat for »grove fysiske og seksuelle krænkelser« af flere mandlige medarbejdere i AFF, skriver de i en pressemeddelelsen.

»Vi har intet andet valg end at trække vores sponsorat. Hummel vil ikke støtte en organisation, hvor spillernes sikkerhed og rettigheder ikke er førsteprioritet«, lyder det fra Allan Vad, som er Hummels administrerende direktør.

Tvungen hijab

Tidligere på ugen er det kommet frem, at AFF har bedt de afghanske spillere om at underskrive en kontrakt, som forhindrer, at de kan udtale sig offentligt uden skriftlig tilladelse fra forbundets ledelse, og som dikterer, at kvinderne skal bære hijab i offentlige sammenhænge.

I kontrakten står der, at kvinderne skal bære den arabiske hovedbeklædning under kamerainterviews, kampe, træninger og andre offentlige begivenheder med relation til landsholdet. Det skal ifølge kontrakten ske for at sikre, at spilleren opfører sig »i overensstemmelse med islamiske regler og etikker«.

Hvis spillerne vil udtale sig til medier, skal AFF have godkendt spillerens udtalelse inden, og sker det ikke, vil »spilleren blive gjort ansvarlig overfor forbundets juridiske komite«, står der i kontrakten.

Boykotter landsholdet

Flere spillere har offentligt taget afstand fra AFF’s krav og nægtet at skrive under. Det har resulteret i, at de er blevet udelukket fra landsholdet, som netop har spillet et mesterskab for centralasiatiske kvindehold.

Som reaktion udtrykker Allan Vad, at forbundets ledelse bør gå af, fordi den ifølge virksomheden ikke har reageret, selvom landsholdets kvinder har forsøgt at gøre opmærksomme på, hvad der er sket.

»Vi kalder på og vil aktivt støtte en ny organisation til at støtte og beskytte kvindelige atleter, både indenfor og udenfor AFF«.

Derudover kalder Hummel på, at FIFA går ind i sagen.