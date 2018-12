Watford forskrækker Manchester City, der vinder den 7. kamp i træk Tirsdagens kampe i Premier League gav sejre til Bournemouth, Brighton, West Ham og Manchester City.

Manchester City har lagt pres på konkurrenterne i toppen af Premier League, inden ligaens andre tophold skal i aktion onsdag.

Tirsdag aften vandt Manchester City forholdsvis sikkert med 2-1 på udebane over Watford.

Længe så der ikke ud til at blive spænding i kampen, som City dominerede, men en sen reducering var med til at skabe lidt panik, som topholdet dog fik afværget.

Inden Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham har været i aktion i 15. spillerunde, er afstanden op til City henholdsvis 5, 10, 11 og 11 point.

Manchester City kunne kun takke sig selv for, at Watford troede på point til det sidste. Allerede efter ti minutter havde de lyseblå gæster brændt den første kæmpe chance, da Leroy Sane ikke fik omsat en friløber.

City blev ved med at vade i chancer i de første 30 minutter, men formåede ikke at sparke bolden i mål.

Det var lige ved at blive rigtig dyrt i det 32. minut, da bolden i blinde blev sendt ind mod Watford-angriberen Troy Deeney, som pludselig var fri med City-målmand Ederson.

Uheldigvis for hjemmeholdet og tilskuerne på Vicarage Road blev Deeneys afslutning reddet.

Sen reducering og en stor chance

Det var formentlig chancen for Watford, hvis midterholdet skulle have point. Ti minutter senere blev det i hvert fald 1-0 til gæsterne efter endnu et langt pres rundt om Watfords mål.

Leroy Sané fik revanche fra sin afbrænder tidligere i kampen, da han med brystet sendte bolden i mål.

Kampbilledet forblev det samme, og fem minutter inde i anden halvleg fik det den mest logiske konsekvens i form af en 2-0-scoring.

Algerieren Riyad Mahrez sendte bolden i mål efter oplæg fra Gabriel Jesus.

Føringen kunne være blevet endnu større, men i stedet kom der fornyet spænding i opgøret efter 84 minutter. Efter flere forsøg lykkedes det for Abdoulaye Doucoure at bugsere bolden over stregen.

To minutter efter havde Troy Deeney så et nærgående forsøg, og i de følgende minutter blev der i flere omgange lagt et tungt tryk på City-feltet.

Josep Guardiolas mandskab slap dog med skrækken og hentede den syvende ligasejr på stribe.

Alle otte hold scorede

Danskerklubben Huddersfield måtte tage hjem fra udekampen mod Bournemouth med nul point efter et 1-2-nederlag.

Som ofte før var der en dansk trio med i Huddersfields startopstilling, men Jonas Lössl, Philip Billing og Mathias ’Zanka’ Jørgensen kunne ikke spille holdet længere væk fra nedrykningsstregen.

Sidstnævnte formåede dog at lave assisten til Huddersfields enlige scoring. Syv minutter før pausen headede ’Zanka’ bolden hen til Terence Kongolo, og hollænderen headede den videre i mål til 1-2.

Cardiff var uden Kenneth Zohore, da holdet tabte 1-3 på udebane til West Ham.

Brighton formåede at tage et vigtigt skridt ud af bundræset, da holdet på trods af mere end en times undertal vandt 3-1 hjemme over Crystal Palace.

ritzau