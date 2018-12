Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Fire på stribe: Brøndby vender 0-1 til sejr på et kvarter Brøndby scorede to gange efter pausen og vandt dermed 2-1 i Vejle og for fjerde kamp i træk.

Brøndby overvandt Allan Sousas frisparksperle fra første halvleg, da gæsterne søndag aften vandt 2-1 i Vejle på to mål i anden halvleg. Værterne havde det svært med Brøndbys høje pres særligt i anden halvleg, og udeholdet viste god moral. Det var Brøndbys fjerde superligasejr på stribe. Brøndby er trods sejren fortsat nummer tre 14 point efter ligaens førerhold, FC København. Vejle er sammen med Vendsyssel og Hobro isoleret i bunden af rækken på en 13.-plads. Alle har 16 point. Brøndby begyndte kampen bedst, og efter tre minutter var angriber Kamil Wilczek tæt på at bringe gæsterne foran. Vejle lod sig dog ikke kue, og hjemmeholdet bragte sig foran efter ti minutter. Allan Sousa sparkede på flotteste vis bolden i mål via overliggeren direkte på frispark. Brøndby overtog efter scoringen initiativet uden at skabe de helt store chancer. Udeholdet havde svært ved at åbne et kompakt Vejle-hold. Vejle bed sporadisk fra sig på kontra, men det var Besar Halimi, som i første halvlegs overtid var tættest på at score. Anden halvleg var blot to minutter gammel, da Kamil Wilczek fik udlignet Vejles føring. Angriberen fik skovlet et indlæg fra Hany Mukhtar i mål. Efter en times spil tog gæsterne også føringen. Johan Larsson brød igennem i højresiden og fandt med et indlæg indskiftede Mikael Uhre, der headede bolden i mål. Dermed var opgøret vendt på hovedet. Vejle forsøgte sig i den efterfølgende fase at kombinere sig til chancer, men Brøndbys høje pres gjorde det svært for værterne. Som kampen skred frem, trak gæsterne sig længere tilbage, og det gav enkelte muligheder til Vejle. Allan Sousa var tættest på, men forsøget blev reddet kort før tid. Vejle skal i efterårets sidste runde til Randers. Brøndby tager imod Vendsyssel.



Ritzau