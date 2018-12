20 nisser endte som bedste jyder da, Robert Skov profiterede af Dame N’Doyes klassekamp For 10. gang i træk vandt FC København over Esbjerg i Superligaen.

Det tætte parløb i toppen af dansk fodbold fortsætter. Efter FC Midtjyllands 3-0-sejr i fredags over OB, svarede FC København søndag eftermiddag tilbage ved at vinde med samme cifre over Esbjerg.

Det med en overbevisende indsats, hvor det i lange, lange perioder var spil mod et mål. Esbjergs.

FC Københavns plan for kampen virkede til at være enkel. De fleste angreb blev etableret i højresiden via månedens Superliga-spiller i november, Robert Skov, og Peter Ankersen. Sidstnævnte sparkede i løbet af de første 20 minutter to skarpe indlæg ind i panden på Dame N’Doye.

Foto: Jens Dresling

Begge sendte den 33-årige senegalesiske angriber i nettet, men kun det første efter fire minutters spil fik lov til at blive noteret på måltavlen. Kampens ene linjedommer vinkede nemlig for offside ved den anden scoring. Hvilket billeder på samme måltavle kort efter kunne afsløre ikke var tilfældet. Det slog dog ikke Dame N’Doye ud.

I stedet lykkedes han i to omgange med samme projekt. At løbe og drible fra Esbjerg-forsvaret over en kvart banelængde. I begge tilfælde endte det med, at N’Doye blev sendt i græsset. I første halvleg af målmand Jeppe Højbjerg og i den anden af Rodolph Austin. Tv-billederne afslørede dog, at Austin begik sin forseelse uden for straffesparksfeltet, men dommer Jens Maae så noget andet. Dame N’Doye overlod begge gange bolden til Robert Skov, som dermed kunne score sine Superliga-mål nummer 14 og 15.

Esbjerg lignede et hold, der inderst inde havde accepteret tidligt i kampen, at stimen uden point mod FCK ville blive udbygget. Eneste større lyspunkt nede på banen var Mathias Kristensens flotte langskud midt i anden halvleg, der ramte stolpen.

Så var der set over hele opgøret lidt mere spræl i cirka 20 vestjydere, der i højtidens anledning var mødt op til kampen i julemandskostumer, havde medbragt trommer og utrættelige sangstemmer.

Det selv om, at FCK-sejren aldrig kom i fare, og de sidste 20 minutter foregik uden nævneværdige aktioner.