Nomineret til Årets Fund 2018: »Tilfældig er nok nøgleordet for min idrætskarriere«

Viktor Hald Thorup havde aldrig regnet med, at han skulle være olympisk hurtigløber på is, men det blev han. Nu er den 24-årige dansker en af verdens bedste og nomineret til Årets Fund.

Ét sekund.

Efter fem kilometer missede Viktor Hald Thorup Vinter-OL i 2014 med ét sekund.

Han havde kort forinden taget skiftet fra rulleskøjter til isskøjter og havde på intet tidspunkt regnet med, at legene var en mulighed. Nu var han tæt på.

I løbet af sæsonen havde han forbedret sig meget og kørt hurtigere end nogensinde før, og pludselig var olympisk deltagelse inden for rækkevidde. Alligevel missede han. Det fik ham efterfølgende til at tage skøjterne af og løbe de 27 kilometer, der var tilbage til hotellet.

Nomineret Viktor Hald Thorup 24 år

5. plads ved OL i 2018

Indehaver af alle danske rekorder i mellem- og langdistance

Nummer 4 i verden på massestart (efter sæsonens anden World Cup) De øvrige nominerede til Årets Fund 2018 er: Rajbek Alvievich Bisultanov (brydning), Julius Johansen (cykling), Jacob Bruun Larsen (fodbold), Nicolai Højgaard (golf), Kristina Jørgensen (håndbold), Michel Corbalan (karate), Anna Munch (sejlsport) Stephanie Grundsøe (skydning), Line Christophersen (badminton). Vis mere

»Det var en mærkelig følelse af at være blevet rigtig god, men det var ærgerligt, at jeg ikke lige blev en tand bedre«, siger den 24-årige hurtigskøjteløber om det kvalifikationsløb, der i dag ligger fem år tilbage.

Rullende snebold

Fire år senere kvalificerede han sig til OL i Pyeongchang i Sydkorea, hvor han endte med at blive nummer fem. En placering, der blev starten på et år, hvor den danske atlet for alvor har etableret sig som en af verdens bedste i sin sport.

»Det har været en rullende snebold af resultater. Det giver motivation, som så giver lidt mere motivation. Samtidig er jeg er blevet mere konsekvent i mine præstationer. Det har OL været med til at sætte i gang«, siger Viktor Hald Thorup.

I 2018 er det kun gået fremad. Han blev nummer ti til VM på fem kilometer, har forbedret alle sine tider og lagt sig fast som en af de ti bedste i verden på massestarten. Og som han selv siger, har det hele været lidt tilfældigt.

Inden Viktor Hald Thorup i 2012 begyndte at skøjte, havde han i ti år kørt på rulleskøjter. Hans talent tog ham til Frankrig, hvor han i en periode boede og gik i skole. Ved U20 VM blev han nummer femten i verden. Han klarede sig godt.

En dag foreslog skøjtelandstræneren Jesper Carlson, at han skiftede til isskøjter, og det viste sig siden at være det rigtige valg. Ved U23 VM blev han kort tid efter skiftet nummer fire. Det var åbenlyst, at han var bedre på is.

»Tilfældig er nok nøgleordet for min idrætskarriere. Jeg har ikke en vild passion for netop skøjteløb, men lige så meget bare for at vinde. Det vil jeg gerne indrømme. Det er også grunden til, at jeg står på skøjter og ikke rulleskøjter. Hvis det var cykling, jeg havde fundet ud af, at jeg var god til, så havde jeg bare valgt at cykle«, siger han.

»Jeg kan godt lide at sejre – og at blive god«, fortsætter han.

»Upraktisk« sport

Han har valgt en sport, han selv kalder »upraktisk«, hvis man er dansker. Danmark huser ingen skøjtebaner, som er store nok til, at de kan bruges til at træne hurtigløb. Derfor er Viktor Hald Thorup flyttet til Salt Lake City i USA, hvor han træner med det amerikanske landshold.

Mere end 200 dage om året er han på farten, fordi han gennem sæsonen kører løb forskellige steder i verden. Derfor ser han heller ikke meget til sine forældre og venner herhjemme, men det er okay, siger han. Hvis han havde opgivet skøjteløbet for andre ting, havde han fortrudt det efterfølgende.