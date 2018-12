Nomineret til Årets Fund 2018: »Det var vildt. Folk så med hjemme i stuen«

Line Christophersen nåede finalen ved ungdoms-VM. Nu er den 18-årige spiller snart klar til for alvor at træde ind i seniorrækken.

Line Christophersen trækker sin telefon op af lommen på badmintontasken. På skærmen toner et billede af en gennemført kage frem. Den forestiller en fjerbold.

»Folk siger, at jeg skal stille op i ’Den store bagedyst’. Jeg bruger det til at få tankerne lidt over på noget andet, ellers kan alt godt komme til at handle om badminton. At bage virker, hvis jeg skal slappe af«, siger den 18-årige spiller og lægger telefonen igen.

Det har hun haft brug for. På det seneste har alt handlet om badminton for hende.

Hun er netop færdig med første del af dagens træning, da Politiken møder den unge spiller i hendes klub i Gentofte.

Nomineret Line Christophersen 18 år, spiller til daglig i Gentofte Badminton Klub Vinder af ungdoms-DM i 2017 og 2018 og nr. 3 ved senior-DM i 2018 Vinder af ungdoms-EM i 2016, 2018 Nr. 2 ved ungdoms-VM i 2018 De øvrige nominerede til Årets Fund 2018 er: Rajbek Alvievich Bisultanov (brydning), Julius Johansen (cykling), Jacob Bruun Larsen (fodbold), Nicolai Højgaard (golf), Kristina Jørgensen (håndbold), Michel Corbalan (karate), Anna Munch (sejlsport) Stephanie Grundsøe (skydning), Viktor Hald Thorup (skøjteløb). Vis mere

I november vendte Line Christophersen hjem fra ungdoms-VM, hvor hun som første danske kvinde mod al forventning nåede en singlefinale. Med andre ord slår den 18-årige spillers præstation fast, at hun er et af Danmarks allerstørste badmintontalenter. Noget, hun endnu kan have lidt svært ved at fatte.

»Det er ikke helt gået op for mig, når folk siger tillykke. Jeg har svært ved at forstå, hvor stort det egentlig har været. Når jeg ser tilbage, synes jeg, at det har været et rigtig godt år. Det betyder meget. Man får lyst til at kæmpe videre«, siger hun.

Seniortempo

Selv om det ikke blev til en guldmedalje ved U-VM i Canada, var det stort for Line Christophersen at nå finalen. Inden turneringen var hendes mål, at hun skulle klare den til kvartfinalen, for selv om hun også i år blev nummer 1 ved de tilsvarende europamesterskaber, er konkurrencen blandt verdens bedste ungdomspillere større. Det er et andet tempo, når de asiatiske lande også er med, forklarer Line Christophersen.

Forud for finalen vidste hun, at hendes modstander, den tredjeseedede malaysier Goh Jin Wei, var en bedre spiller. Derfor var den 18-årige dansker også indstillet på, at hun højst sandsynligt ikke ville gå fra kampen med en sejr.

»Jeg skulle bare gøre det så godt, som jeg kunne. Jeg følte ikke noget pres. Nu var jeg nået langt allerede«, siger hun om den kamp, hun endte med at tabe.

Efterfølgende kan hun mærke, at hendes præstation har skabt opmærksomhed om hende som atlet. Da hun landede i lufthavnen, blev hun mødt af flere journalister. Og selv om det godt kan gøre hende genert, følger det med, hvis man vil være en af de bedste, siger hun.

»Det var vildt. Folk så med hjemme i stuen, da jeg spillede finale«, siger hun og griner. Hun kigger op i badmintonhallens loft og holder en tænkepause. »Jeg tror, det er fint, at jeg ikke vidste det, mens jeg var på banen«.

Olympisk håb

To gange om ugen træner hun med landsholdet, og i foråret var hun med ved Uber Cup, hvor hun blev udvalgt til at spille en afgørende kamp.

»Det var en fed oplevelse at spille kampen. Jeg blev presset på en anden måde end på ungdomsniveau. Jeg følte mig ikke så nervøs, for når man først kommer ind på banen og får spillet nogle bolde, synes jeg, at det er o.k.«, siger hun.

Selv om hun tabte kampen, fik hun opbakning fra sine trænere, og det var vigtigt for hende, for hun ved, at hendes præstation var god. Det tager tid at vænne sig til tempoet og niveauet på seniorniveau. Bolden kan ikke slås ned på første slag, og det kræver tilvending. Derfor var Uber Cup et skridt på vejen til at tage det endelige spring ind i seniorrækken, forklarer Line Christophersen.

»Jeg tror på, at der bliver lagt mærke til mig. Jeg er med, fordi de tror på, at jeg er en af de bedste«, siger hun.