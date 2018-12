Publikum buhede Real Madrid ud efter alle tiders største hjemmebanenedtur

Fodbold. Real Madrid led klubhistoriens mest smertefulde og største hjemmebanenederlag i europæisk regi, da et reservespækket hold tabte 0-3 på til CSKA Moskva i Champions League. Real Madrids spillere blevet buhet ud af publikum ved pausen, da der stod 0-2. Det var første gang i 9 år, Real tabte en kamp på hjemmebane i mesterligaen. »Det er et smertefuldt resultat, lyder det fra landsholdsspilleren. Vi vil arbejde hårdt for at blive bedre og sørge for, at sådan noget ikke sker igen«, siger Reals venstreback Marcelo ifølge Ritzau.

Trods Real Madrids nederlag vandt klubben sin indledede gruppe og får dermed hjemmebanefordel i returkampen i 1/8-finalerne, som der trækkes lod til på mandag. De 16 hold, gruppevindere: Barcelona, Bayern, Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris SG, Porto, Real Madrid. 2’ere: Ajax, Atl. Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, Roma, Schalke, Tottenham. Hold fra samme indledende gruppe kan ikke trække hinanden, og hold fra samme land kan heller ikke trække hinanden.

Fodbold. Tottenham skulle have indviet klubbens nye stadion med kampen mod Manchester United 13. januar, men arenaen når ikke at blive helt klar. Opgøret spilles derfor på den midlertidige hjemmebane, Wembley. Hvornår Tottenhams nye stadion står helt klar, er endnu uvist.

Dart. VM-turneringen begynder i dag i London med hollænderen Michael van Gerwen og skotten Gary Anderson som favoritter. Der er finale 1. januar og lidt over 4 millioner kroner til vinderen.



Basketball. NBA-holdet Phoenix Suns forlader muligvis staten Arizona. Meldingen er kommet i protest over, at hjemmebanen Talking Stick Resort Arena ifølge Ritzau er nærmest faldefærdig og ikke lever slet ikke op til den standard, der skaber et vindende NBA-hold. Derfor har klubben ifølge nyhedsbureauet Reuters stillet bystyret i Phoenix et ultimatum: Renover og opgrader arenaen, ellers rykker holdet til Las Vegas eller Seattle.



Håndbold. Efter mellemrunden ved EM i Frankrig ser semifinalesammensætningen således ud: Rusland-Rumænien (Fredag 17.30), Holland-Frankrig (fredag 21.00). Sverige og Norge spiller om 5.-pladsen, mens Danmark slutter som nummer 8.



Amerikansk fodbold. NFL afvikler i 2019 fem kampe udenfor USA. Fire i London og en i Mexico City.