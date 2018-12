Champions League: Lyon trodser ukrainsk kulde og tager sidste billet til knockoutfasen

FAKTA Til ottendedelsfinalerne Gruppe A: Dortmund, Atlético

Gruppe B: Barcelona, Tottenham

Gruppe C: PSG, Liverpool

Gruppe D: Porto, Schalke 04

Gruppe E: Bayern München, Ajax

Gruppe F: Manchester City, Lyon

Gruppe G: Real Madrid, Roma

Gruppe H: Juventus, Manchester U.

Efter tirsdagens runde var 15 af de 16 hold til Champions Leagues ottendedelsfinaler fundet, og onsdag aften skulle den sidste deltager i forårets knockoutfase findes.

Opgøret mellem Shakhtar Donetsk og Lyon i gruppe F blev en tæt affære, som sluttede 1-1, hvilket sender det franske mandskab videre i Champions League som toer efter Manchester City, der vandt 2-1 over Hoffenheim.

Scenen var på grund af konflikten mellem Ukraine og Rusland henlagt til Kijev, selv om det er et sted, Shakhtar normalt møder ærkerivalen Dinamo Kijev i den ukrainske liga.

FAKTA Onsdagens resultater Gruppe E: Benfica-AEK 1-0, Ajax-Bayern München 3-3 Gruppe F: Manchester City-Hoffenheim 2-1, Shakhtar Donetsk-Lyon 1-1 Gruppe G: Viktoria Plzen-Roma 2-1, Real Madrid-CSKA Moskva 0-3 Gruppe H: Valencia-Manchester United 2-1, Young Boys-Juventus 2-1



Men en af Shakhtars mange brasilianere, den 31-årige angriber Júnior Moraes, har på en måde alligevel følt sig hjemme, får han er i år skiftet fra netop Dinamo til Shakhtar, og han kunne bringe sit nye hold foran mod Lyon efter godt tyve minutter.

Længe holdt føringen, men den franske landsholdsspiller Nabil Fekir fik vendt stemningen, da han udlignede efter godt en times spil, og så var det Lyon, som kunne se frem til at overleve i lukrative Champions League.

Trods energiske forsøg fra ukrainerne, lykkedes det ikke Shakhtar at knække Lyon, og Shaktar må nøjes med Europa League.

Dolberg med i drama

I Amsterdam skulle der spilles gruppefinale mellem Ajax og Bayern München, og kampen blev dramatisk, men endte 3-3 til stor skuffelse for publikum for et udsolgt stadion. Dermed tog det tyske storhold nemlig sejren i gruppe E.

Dusan Tadic scorede to gange for Ajax, og Nicolas Tagliafico udlignede kort før tid, mens Robert Lewandowski også scorede to og Kingsley Coman en enkelt gang.

Ballade var der nok af, og sådan er det ofte i opgør mellem tyske og hollandske mandskaber. Ajax fik udvist Maximilian Wöber for en grim stempling, og Bayern fik udvist Thomas Müller for et spark til hovedet. Begge hold blev også tildelt et straffespark i en kamp, der havde mange sammenstød.



Benfica bliver holdet, der tager pladsen i Europa League.

I gruppe H stillede både Manchester United og Juventus med gode hold, selv om de var videre i turneringen, men begge tabte alligevel 1-2 til henholdsvis Valencia og Young Boys, hvilket sendte Valencia til Europa League.

I onsdagens to tidlige kampe i gruppe G tabte også begge de hold, der var sikre på at gå videre, da Real Madrid hjemme blev ydmyget 0-3 af CSKA Moskva, mens Roma i Tjekket tabte 1-2 til Viktoria Plzen. Sidstnævnte går i Europa League.