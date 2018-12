Thomas Müller siger undskyld for at have sparket Ajax-spiller i hovedet

Fodbold. Selv om Thomas Müller fik rødt kort for at ramme Ajaxspilleren Nicolas Tagliafico i hovedet med et spark, var Bayern München-spilleren brødebetynget dagen efter den medrivende 3-3-kamp i Amsterdam. »Jeg er meget ked af det, der skete i går. Det var ikke med vilje. God bedring«, skriver Thomas Müller på Instagram i en hilsen til den argentinske forsvarsspiller.

Svømning. VM på kortbane bød på yderligere to verdensrekorder, så der er sat i alt seks ved stævnet i kinesiske Hangzhou. Kun to af dem er sat i individuelle løb, og den anden satte russeren Kirill Progoda, da han med 2.00,16 min. vandt 200 meter brystsvømning. Desuden satte en amerikansk kvartet verdensrekord i 4x50 meter mixed medley. USA har satte alle de fire rekorder i holdkap ved stævnet, der er uden dansk deltagelse.



Fodbold. Real Madrid led klubhistoriens mest smertefulde og største hjemmebanenederlag i europæisk regi, da et reservespækket hold tabte 0-3 på til CSKA Moskva i Champions League. Real Madrids spillere blevet buhet ud af publikum ved pausen, da der stod 0-2. Det var første gang i 9 år, Real tabte en kamp på hjemmebane i mesterligaen. »Det er et smertefuldt resultat. Vi vil arbejde hårdt for at blive bedre og sørge for, at sådan noget ikke sker igen«, siger Reals venstreback Marcelo ifølge Ritzau.

Trods Real Madrids nederlag vandt klubben sin indledede gruppe og får dermed hjemmebanefordel i returkampen i 1/8-finalerne, som der trækkes lod til på mandag. De 16 hold, gruppevindere: Barcelona, Bayern, Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris SG, Porto, Real Madrid. 2’ere: Ajax, Atl. Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, Roma, Schalke, Tottenham. Hold fra samme indledende gruppe kan ikke trække hinanden, og hold fra samme land kan heller ikke trække hinanden.

Fodbold. Det Engelske Fodboldforbund (FA) skal have ny direktør næste år, når Martin Glenn stopper til maj. FA har haft stor sportslig succes under Martin Glenn, men også været ramt af en større skandale omkring kvindelandsholdet, da den tidligere landstræner Mark Sampson blevet fyret efter flere sager med racistiske undertoner.



Badminton. Herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er efter sejr på 21-17, 21-19 i den anden gruppekamp med World Tour Finals i Kina over de lokale Han Chengkai og Zhou Haodong fortsat i spil til en plads i prestigeturneringens semifinaler. De forsvarende verdensmestre, Li Junhui og Liu Yuchen fra Kina, skal dog besejres, såfremt den danske duo skal avancere.

Skiskydning. Fem russiske atleter og fem ledere er i politiets og anklagemyndighedens søgelys i Østrig for mulige brud på antidopingreglementet under VM i Hochfilzen i 2017. Det skriver den østrigske anklager ifølge Ritzau i en erklæring. Adskillige russiske udøvere blev afhørt, oplyser Det Russiske Skiskydningsforbund, men vil ikke blive trukket ud af konkurrencerne af den grund. En af de mulige dopingsyndere, Evgeniy Garanichev, afviser alle anklager. »Jeg er på listen over mistænkte, som skulle have brudt antidopingreglerne. Det er endnu en skandale! Vi er rene«, skriver han på Instagram.

Håndbold. Kvinderne fra Herning-Ikast får et velkendt ansigt som ny chef, når den nuværende træner Kristian Kristensen går fra borde om et halvt års tid. Herning-Ikast forfremmer nemlig assistenttræner Mathias Madsen til cheftræner efter afslutningen på indeværende sæson.

Fodbold. Tottenham skulle have indviet klubbens nye stadion med kampen mod Manchester United 13. januar, men arenaen når ikke at blive helt klar. Opgøret spilles derfor på den midlertidige hjemmebane, Wembley. Hvornår Tottenhams nye stadion står helt klar, er endnu uvist.

Dart. VM-turneringen begynder i dag i London med hollænderen Michael van Gerwen og skotten Gary Anderson som favoritter. Der er finale 1. januar og lidt over 4 millioner kroner til vinderen.



Basketball. NBA-holdet Phoenix Suns forlader muligvis staten Arizona. Meldingen er kommet i protest over, at hjemmebanen Talking Stick Resort Arena ifølge Ritzau er nærmest faldefærdig og ikke lever slet ikke op til den standard, der skaber et vindende NBA-hold. Derfor har klubben ifølge nyhedsbureauet Reuters stillet bystyret i Phoenix et ultimatum: Renover og opgrader arenaen, ellers rykker holdet til Las Vegas eller Seattle.



Håndbold. Efter mellemrunden ved EM i Frankrig ser semifinalesammensætningen således ud: Rusland-Rumænien (Fredag 17.30), Holland-Frankrig (fredag 21.00). Sverige og Norge spiller om 5.-pladsen, mens Danmark slutter som nummer 8.