Yussuf Poulsen er ude af Europa League efter Rosenborgs 'ligegyldige' udligning

Tre klubber med danske spillere, Ajax, Dortmund og Tottenham, er blandt de sidste 16 i Champions League, men der er endnu flere med i Europa League, hvor knockoutfasen da også tæller dobbelt så mange klubber.



Aftenens helt store drama i Europa League kostede imidlertid endnu en dansker den videre deltagelse, da RB Leipzig med Yussuf Poulsen ikke formåede at udnytte et par store gaver.

Europa League Videre til 1/16-finalerne Gruppe A: Bayer Leverkusen og FC Zürich. Gruppe B: Salzburg og Celtic. Gruppe C: Zenit og Slavia Prag. Gruppe D: Dinamo Zagreb og Fenerbahce. Gruppe E: Arsenal og Sporting. Gruppe F: Betis og Olympiakos. Gruppe G: Villarreal og Rapid Wien. Gruppe H: Eintracht Frankfurt og Lazio. Gruppe I: Genk og Malmö FF. Gruppe J: Sevilla og Krasnodar. Gruppe K: Dynamo Kiev og Rennes. Gruppe L: Chelsea og BATE Borisov. Overført fra Champions League: Club Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Valencia. Vis mere

I Glasgow SKULLE Celtic tabe hjemmekampen til Salzburg, hvis Leipzig skulle videre, og den forudsætning blev opfyldt, godt hjulpet af en kæmpe fadæse af Celtic-målmanden Craig Gordon, hvis udkast blev opsnappet af nordmanden Fredrik Gulbrandsen, så han blot skulle sparke bolden i et tomt mål til 2-0.

Rosenborgs første kostede point

Det endte 2-1 til Salzburg, men i Leipzig sørgede en anden nordmand for, at Celtic-tilhængerne kunne fejre nederlaget som en sejr.

Yussuf Poulsen kom på banen fra 2. halvlegs start, og et par minutter senere bragte Matheus Cunha Leipzig på 1-0 med en afslutning, der blev rettet af.

I 87. minut satte Tore Reginussen, den tidligere OB-spiller, hovedet på et indlæg fra Birger Meling til den udligning, der sikrede Rosenborg 1-1 og det første og eneste point i gruppespillet. Mike Jensen var anfører for Rosenborg, der var uden Nicklas Bendtner, der var kaldt til et retsmøde i København.

Maxsø, Durmisi, Rønnow og AC er videre

Sammen med danskerne i FC København røg også Lukas Lerager og Andreas Cornelius ud af turneringen sammen med Bordeaux, hvorimod FC Zürich var videre allerede inden den sidste udekamp mod Ludogorets Razgrad, der endte 1-1 uden af Andreas Maxsø var med i Bulgarien.

Foto: Gregorio Borgia/AP For anden gang i denne sæson var Frederik Rønnow på mål for Eintracht Frankfurt i Europa League.

Både Eintracht Frankurt med Frederik Rønnow og Lazio med Riza Durmisi var også begge sikre på avancement inden det afsluttende indbyrdes møde i Rom, hvor Lazio var foran 1-0, men Frankfurt med 2-1 sikrede den sjette sejr i træk i gruppespillet.

Andreas Christensen har i denne sæson primært fået sin spilletid i Chelseas kampe i Europa League, hvor den engelske klub har vundet de første fem kampe, og Andreas Christensen var også på banen i hele den betydningsløse sidste kamp ude mod ungarske Vidi, der endte 2-2.

Belgisk og svensk klub videre

Danskeropgør har der været masser af i gruppe I, hvor tre af de fire klubber råder over danske spillere.

Genk med Joakim Mæhle sikrede sig førstepladsen med en 4-0-sejr over Sarpsborg med Matti Lund Nielsen og Patrick Mortensen, og belgierne avancerer sammen med Malmö FF, der havde Lasse Nielsen og Søren Rieks med fra start og sendte Anders Christiansen på banen til sidst, da andenpladsen blev sikret med en udesejr på 1-0 over Besiktas med Marcus Antonsson som matchvinder efter 55 minutter.

Sevilla har vundet Europa League i 2014, 2015 og 2016 og er også videre i denne sæson efter en sejr på 3-0 over Krasnodar, hvor Sevilla var uden en småskadet Simon Kjær.



Sevillas sejr gav Standard Liege chancen for at snuppe gruppens andenplads fra Krasnodar, men 0-0 ude mod Akhisarspor betyder, at den russiske klub avancerede trods nederlaget i Sevilla.

Endelig er Dynamo Kijev videre trods det første nederlag i turneringen. Mikkel Duelund kom på banen efter 66 minutter, da det på hjemmebane blev 0-1 mod Jablonec.