Manchester City lægger nyt pres på Liverpool inden klassikeren

To kvinder og en mand kæmper om stor dansk pris, Fifa-præsident Gianni Infantino har også støtter i Asien. Boca Juniors skal have ny træner.

Direkte sport i tv Lørdag 15. december DR1 11.25/14.40 Skiskydning: Jagtstart TV 2 16.50 Håndbold: Bj.bro-Silkeb. – GOG (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 19.00 Banecykling: World Cup 23.00 Basketball: Orlando-Utah TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Burnley 21.00 Kampsport: Madsen-Bonner TV3 Sport 16.00 Fodbold: Randers-Vejle 22.25 Am. fodbold: NY Jets-Houston 2.15 Am. fodbold: Denver-Cleveland TV3 Max 13.30 Fodbold: Manchester City-Everton 15.30 Fodbold: Hannover 96-Bayern M. 18.30 Fodbold: Fulham-West Ham 20.30 Dart: VM 1.05 Ishockey: Washington-Buffalo Eurosport 1 9.00 Formel E: Saudi-Arabiens VM-afd. 10.30 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (m) 11.15 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (k) 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 8.15 Bordtennis: World Tour 12.00 Alpint: World Cup 15.15 Billard: Snooker, Scottish Open 22.15 Ridesport: Global Champions Tour Vis mere

Fodbold. Brasilianeren Gabriel Jesus og tyske Leroy Sane var nøglefigurer, da Manchester City generobrede førstepladsen i Premier League med en 3-1-sejr på hjemmebane over Everton. Gabriel Jesus brugte midt i 1. halvleg sin hurtighed til at nå frem til Leroy Sanes stikning ind i feltet og kort efter pausen afgjorde han opgøret, da han headede Sanes indlæg ind. Everton blev dog ved med at drille, og fik reduceret efter et mindre forsvarskoks, inden Raheem Sterling efter solide City-kombinationer øgede til 3-1 på endnu et hovedstød. Manchester City har nu 44 point efter 17 kampe, mens Liverpool, der søndag møder Manchester United i engelsk fodbolds største klassiker, har 42 point for 16 kampe.

Idrætspris. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Jyllands-Postens pris som Årets Sportsnavn 2018 tilfalder en tennisspiller, en fodboldspiller eller en cykelrytter. Caroline Wozniacki, der sejrede i Australian Open i januar, Pernille Harder, som blev kåret til Europas bedste kvindelige fodboldspiller og Amstel Gold Race-triumfatoren Michael Valgren (Astana) kæmper om hæderen og de 75.000 kroner, der følger med. Vinderen bliver offentliggjort 5. januar ved DR’s årlige galla i Herning.



Skisport. Skiskytten Kaisa Mäkäräinen hentede sin tredje Wolrd Cup-sejr i denne sæson, da hun sejrede i jagtstarten i Holchpfilzen i Østrig. Finnen intensiverede dermed tvekampen i kampen om World Cup-kronen med italieneren Dorothea Wierer, der snuppede den sidste plads på podiet efter Paulina Fialkova fra Tjekkiet. Sammenlagt fører Wierer med 252 point, Mäkäräinen har 245.

Badminton. Det lykkedes ikke den danske double Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen at spille sig i finalen ved World Tour Finals i Kina. Danskerne tabte klart – 21-19, 21-13 til japanerne Hiroyuki Endo og Yuta Watanabe. Helt forgæves var turen til Kina dog ikke for Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen. De tager nemlig en pengepræmie på lige knap 200.000 kroner med hjem.

Skisport. Mændenes alpine styrtløbskonkurrence i italienske Val Gardena bød på et ubehageligt syn, da schweizeren Marc Gisin med omtrent 100 km/timen mistede kontrollen over sine ski og styrtede. Publikum og Marc Gisins konkurrenter fulgte med tomme og paniske blikke i øjnene schweizerens skæbne på storskærmen i målområdet. Gisin blev tilset på pisten i små 20 minutter og en redningshelikopter hentede ham, mens publikum forgæves ventede på en positiv melding omkring den 30-årige schweizer. Den kom heldigvis, da løbet var slut. Gisins søster, Michelle Gisin, oplyser til til den schweiziske avis Blick, at den forulykkede er vågen og hans tilstand er stabil. »Han var bevidstløs et stykke tid«, tilføjer Michelle Gisin. Norges Aleksander Aamodt Kilde sejrede i Val Gardena.

Fodbold. Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) står umiddelbart stærkt, inden der i juni 2019 er præsidentvalg i forbundet igen. Gianni Infantino har ifølge en meddelelse fra Fifa nemlig allerede sikret sig støtte fra samtlige kontinentalforbund udenfor Europa. Senest har Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean) givet sin støtte til schweiziske Gianni Infantino. Eventuelle modkandidater til Infantino skal melde sig senest 5. februar.

Fodbold. Danmark er rykket en plads tilbage og er nu nummer 14 på den europæiske klubrangliste, der afgør hvor mange hold de enkelte nationer får med i de europæiske turneringer. Bagfra trues Danmark af Schweiz, Tjekkiet og Kroatien, der alle har hold med i forårets knockoutkampe og dermed kan smutte forbi Danmark allerede i denne sæson. I fremtiden - når en ny europæisk struktur træder i kraft i 2021/2022-sæsonen - er det 15.-pladsen på ranglisten, der bliver afgørende for, om Danmark eksempelvis får to hold med i Champions League-kvalifikationen.

Fodbold. Træneren for Boca Juniors, der i søndags tabte Copa Libertadores-finalen mod ærkerivalerne fra River Plate, forlader den store Buenos Aires-klub. »Bortset fra smerten ved ikke at have vundet pokalen, går jeg med fred i sindet, da jeg har givet mit bedste«, siger Guillermo Barros Schelotto, der nåede at vinde to mesterskaber med Boca.

Fodbold. Liverpools egyptiske angriber Mohamed Salah er for andet år i træk kåret som Afrikas bedste fodboldspiller. Det er tv-stationen BBC, der står bag kåringen.