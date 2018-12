Klubberne, der hader hinanden så indædt, trak hæsblæsende finale til det yderste River Plate sejrede mod Boca Juniors i Copa Libertadores-finalereturkampen i Madrid.

Kampfakta River Plate-Boca Juniors 3-1 Mål: 0-1 Dario Benedetto (44) 1-1 Lucas Pratto(67) 2-1 Juan Quintero (109) 3-1 Gonzalo Martinez (120). Sammenlagt: River Plate vinder 5-3 efter 2-2 i det første opgør 11. november.

KLUBBERNES MERITTER Nationale mesterskaber: River 36, Boca 33 Diverse nationale pokaltitler: River 11, Boca 12 Copa Libertadores: River 4, Boca 6 Diverse sydamerikanske pokaltitler: River 12, Boca 13 VM for klubber/Intercontinental Cup: River 1, Boca 3

Med 15 dages forsinkelse på grund af skandaløse River Plate hooligans’ angreb på Boca Juniors’ spillerbus forud for det andet finaleopgør i Copa Libertadores-turneringen fik det sydamerikanske kontinent omsider kåret sin klubmester anno 2018.

I den spanske hovedstad på kongeklubben Real Madrids hjemmebane Estadio Santiago Bernabeu skaffede de argentinske storklubber Boca Juniors og ærkerivalerne fra en anden del af Buenos Aires, River Plate, global opmærksomhed til en turnering, der ellers primært lever sit eget liv i vante omgivelser.



Under uvante forhold i Europa – kampflytningen ud af Argentina og Sydamerika kom i stand via lange forhandlinger mellem fodboldledere fra nær og fjerne samt toppolitikere og diplomater – blev det River Plate, der trak det længste strå. Med en dramatisk 3-1-sejr efter forlænget spilletid i et opgør, der bød på fremragende og smukke mål, stod finalen i stærk kontrast til det kaos, som havde omgivet superklassikeren siden skandalescenerne ved River Plates stadion El Monumental for et par uger siden.



En kamp man skal føle

»Der bor 350.000 argentinere i Spanien og vi ville give dem muligheden for at opleve og føle denne kamp«, forklarede præsidenten for Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol), Alejandro Dominguez, om valget af Madrid som højest alternativ finaleby. Byer som Miami i USA og Genoa i Italien, havde også tilbudt at huse opgøret.



Kritikere i Sydamerika har i den to uger lange periode fra angrebet på Bocas spillerbus kaldt det skammeligt og umyndiggørende, at Conmebol ikke kunne finde anden udvej, end at rykke fodboldens største rivalopgør 10.000 km væk.



På et med ca. 72.000 tilskuere stort set udsolgt Bernabeu var der anslået 20.000 tilrejsende argentinske fans på lægterne til den såkaldte Superclásico, der også blev overværet af Atlético Madrids argentinske stjernetræner Diego Simeone og argentineren over dem alle, FC Barcelonas talisman Lionel Messi, fik publikum en medlevende dyst med Boca Juniors som ’lurende’, men alligevel chancemæssigt toneangivende i 1. halvleg.



Efter et par halvstore muligheder kom Boca foran kom før pausen, da angriberen Dario Benedetto var løbet godt i dybden og smart kom forbi en River-forsvarer, inden han med stor kølighed hamrede ind bag den argentinske VM-målmand Franco Armani.



Foto: Armando Franca/AP Dario Benedetto scorede til 1-0.

At det ikke kun er tilhængerne fra Boca Juniors og River Plate, der ikke kan udstå hinanden, viste 1-0-målskytten, da han jublede over sit mål ved at håne en River Plate-spiller med grimasse af den mindre pæne slags. Et godt billede på, at hadet mellem de to klubber er enormt og har været det i over 100 år.



River Plate og Boca Juniors udspringer oprindeligt fra det samme område, La Boca-barrio – et arbejderområde ved havnen i Buenos Aires. Her så Club Atlético River Plate dagens lys i 1901, mens der gik yderligere 4 år, før Boca Juniors kom til verden. River Plate forlod bydelen i midten af 1920’erne og rykkede til et mere velhavende område længere mod nord og fik tilnavnet Los Millonarios, mens Boca Juniors udviklede sig til at være hele Argentinas arbejderhold. Det hævdes, at klubberne tilsammen har opbakning fra tre fjerdedele af den fodboldinteresserede befolkning i Argentina.