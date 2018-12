Skandalefinale i aften: Ikonisk derby med ondt blod 10.000 km væk hjemmefra River Plate og Boca Juniors evige rivalisering tilføres et omdiskuteret nyt kapitel, når Sydamerikas største kamp afgøres i Europa.

Så spilles den, forhåbentlig da. Verdens mest omtalte kamp de senere uger er opgøret om den sydamerikanske trone mellem de to argentinske Buenos Aires-hold River Plate og Boca Juniors, der bare ikke kan udstå hinanden.

20.30 River Plate - Boca Juniors Live på 6’eren og EurosportPlayer

Nationale mesterskaber: River 36, Boca 33 Diverse nationale pokaltitler: River 11, Boca 12 Copa Libertadores: River 3, Boca 6 Diverse sydamerikanske pokaltitler: River 12, Boca 13 VM for klubber/Intercontinental Cup: River 1, Boca 3 Vis mere

Real Madrids hjemmebane Santiago Bernabeu lægger i aften 20.30 græs til den flere gange udsatte ikoniske Superclásico, der er den anden finalekamp i den sydamerikanske pendant til Champions League, Copa Libertadores. En turnering, der primært lever på sit eget kontinent, men qua den vanvittige optakt med River-fans’ angreb på Bocas spillerbus for to uger siden og kampflytningen 10.000 km mod nord gennem fire tidszoner har fået sprøjtet nyt internationalt liv i sig.



I Madrid holdes der skarpt øje med potentielle ballademagere i lufthavnen, og det spanske nyhedsbureau Efe kunne torsdag meddele, at myndighederne allerede har tilbageholdt en central figur fra den inderste kerne i Boca Juniors’ fanmiljø og deporteret vedkommende tilbage til Buenos Aires igen. Hjemme i Argentina sidder den River Plate-bølle, der er udpeget som hovedmanden bag angrebet på Bocas spillerbus for to uger siden, i politiets varetægt og skal for en dommer. Han risikerer 28 måneders fængsel, beretter argentinske medier.



Foto: Manu Fernandez/AP Bernabeu har huset mange store finaler.

Det spanske politi tager ingen chancer og skal holde op mod 40.000 tilrejsende tilskuere fra Argentina i skak til den altafgørende kamp, der skal placere Copa Libertadores-trofæet hos enten River Plate eller Boca Juniors.



Kampen – det andet opgør efter 2-2-mødet 11. november – blev efter lange forhandlinger med diverse nationale og kontinentale fodboldforbund samt statsoverhoveder og topdiplomater i sidste uge placeret i Madrid for at undgå et nyt kaos som det, der udfoldede sig omkring River Plates hjemmebane Estadio Monumental for to uger siden.

I Madrid tager vinderen det hele, da der ikke spilles med den i Europa udbredte regel om mål scoret på udebane. Teknisk set er det River Plate, der er hjemmehold, idet det første opgør blev afviklet på Boca Juniors’ hjemmebane.



En skrivebordsafgørelse til Boca Juniors’ fordel – klubben meddelte fredag, at hele miseren omkring opgøret skulle for Den Internationale Sportsdomstol (Cas) – er udeblevet. Cas afviste lørdag nemlig en protest fra Boca, der med baggrund i River-fans’ angreb på Bocas spillerbus ville have River Plate diskvalificeret fra turneringen. Boca Juniors må altså nu på banen, hvis klubben vil være Sydamerikas klubkonger for 7. gang siden den første turneringssejr i 1977.



Det er trist, at vi ikke kan spille kampen i vort hjemland Carlos Tevez

Både River Plate og Boca Juniors er ankommet til Madrid med friske sejre i den hjemlige liga i sidste weekend. Sportsligt er opgøret helt åbent, men de tumultariske begivenheder uden for grønsværen har sat spor hos spillere på begge hold.



»Det er en underlig følelse at skulle spille Copa Libertadores-finalen på Bernabeu. Det er trist, at vi ikke kan spille kampen i vort hjemland«, siger Boca Juniors-angriberen Carlos Tevez, der har rundet 30 år og var med til at vinde turneringen med Boca i 2003, inden han fik en bundsolid karriere i Europa hos blandt andet Manchester United, med hvem han vandt Champions League i 2008 og dermed indskrev sig på en eksklusiv liste over spillere, der har vundet de største klubturneringer på spillets to primære kontinenter.



River Plates anfører og midtbanekriger Leonardo Ponzio stemmer i.



»Selv om vi skal spille uden for Argentina, skal vi prøve på at nyde det, når vi er er på besøg hos Real Madrid«, lyder det fra den 36-årige, der var skadet i det første opgør for en lille måned siden, da Boca Juniors var foran to gange, men River Plate kom stærkt tilbage.