Overblik: Fodboldeuropas nye virkelighed presser Danmark og gør aftenens FCK-kamp ekstra vigtig

Det bliver solgt som et inkluderende træk over for de mindre fodboldnationer. Kritikere ser det som endnu et tiltag, der skal adskille de store og små yderligere.

Fra efteråret 2021 vil der blive afviklet tre europæiske klubturneringer i løbet af en sæson. Champions League, Europa League og den nye opfindelse med arbejdstitlen ’Europa League 2’.

Alle tre turneringer kommer til at bestå af 32 hold fordelt på 8 grupper.

Tvivl om sportslig relevans

Dermed kommer 96 klubber til at deltage i et gruppespil mod 80 i dag. For Danmark er det isoleret set en fin udvikling, fordi det alt andet lige må give flere danske klubber muligheden for at spille mod europæiske modstandere.

Det mulige problem er, at det kan blive i kampe med ringere både økonomisk og sportslig relevans, end det er tilfældet nu. Selv hvis det kun sker hvert tredje år i Europa League.

Der bliver nemlig markant forskel på den europæiske fodboldverden for de danske klubber i 2021, afhængig af om dansk fodbold er i top-15 eller ej på Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa’s) rangliste.

Det er forskellen på at have nummer et og to i Superligaen med i Champions League-kvalifikationen, og til det danske mesterhold bliver eneste mulige deltager i både Champions League og Europa League.

Politiken har udarbejdet et grafisk overblik, der i detaljer viser, hvordan den europæiske virkelighed kan komme til at se ud for superligaklubberne fra 2021. Hvis Danmark er i top-15, eller det ikke er tilfældet.

Hårde konkurrenter

Danmark ligger aktuelt nummer 13 på den virtuelle rangliste, som medtager den nuværende sæson. Uefa’s rangliste er baseret på de point, som klubberne i de respektive lande har hentet de seneste fem sæsoner.

Danmarks hårdeste konkurrenter i ræset mod top-15 er Grækenland, Schweiz, Kroatien og Tjekkiet. Lande, der på nær Kroatien alle aktuelt har flere klubber tilbage i de europæiske turneringer end Danmark.

Fakta Stillingen i FCK’s gruppe 1. FC Zenit 11. point 2. Slavia Prag 7 point 3. FC København 5 point 4. Bordeaux 4 point

Set i det store perspektiv gør det ikke torsdagens kamp i Parken mindre interessant. Her møder FC København franske Bordeaux i den sidste gruppespilskamp i Europa League.

Hvis russiske FC Zenit formår at slå Slavia Prag på udebane, bliver kampen en direkte duel om at gå videre.

Det er den slags opgør, som FC København historisk set har formået at præstere rigtig godt i.

Sejr over Bordeaux ude

FC København vandt holdets eneste hidtidige sejr i gruppespillet mod netop Bordeaux på udebane. Bordeaux lignede tidligere på efteråret et hold, der ikke ville komme i nærheden af at gå videre. Men efter uafgjort mod FC Zenit og sejr over Slavia Prag har Andreas Cornelius og Lukas Leragers klub nu fire point, mens FC København har fem, og Slavia Prag står noteret for syv.

Kampen i Parken fløjtes op klokken 21.00. Og hvem ved? Måske kan den blive afgørende for, hvor mange danske hold der spiller i Europa i 2021.