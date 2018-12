Wilczek straffes efter voldsomt albuestød i Vejle-kamp

Fodbold. Brøndby-spilleren Kamil Wilczek er af Fodboldens Disciplinærinstans blevet idømt to spilledages karantæne for en forseelse med albuen i en superligakamp mod Vejle. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union. I kampen 9. december vurderede dommer Peter Kjærsgaard-Andersen, at den polske angriber brugte armen hensynsløst i hovedstødsduellen med Kerim Memija. Det takserede han til et gult kort, men efter at have set tv-billederne erkendte dommeren, at han burde have givet et rødt kort. Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift taget sagen op.

Håndbold. Først endte kampen 23-23. Så blev der dikteret omkamp. Så blev den afgørelse underkendt. Og nu er det endelig afgjort: Resultatet fra 20. oktober af kampen GOG mod KIF Kolding i mændenes liga står fast. GOG har nedlagt protest mod en dommerfejl 9 minutter før tid, men Håndboldens Appelinstans og Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans, der er idrættens højeste instans, er enige om, at fejlen ikke fik afgørende betydning for kampens udfald.

Tennis: Wimbledon har fået grønt lys til at købe den store grund, hvor naboen, Wimbledon Park Golf Club, holder til. Det betyder, at Wimbledons område tredobles. Prisen anslås til cirka 540 millioner kroner. Kvalifikationsturneringen vil inden for en overskuelig årrække blive afviklet på det nye område.

E-sport. Brøndbys e-sportshold er den første vinder af eSuperligaen, der er en turnering i fodboldspillet Fifa på Playstation. Finalestævnet blev afviklet i Forum i København, hvor Brøndby vandt finalen over Vejle med 2-1.

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 18.30 Håndbold: TTH Holstebro-Aarhus (m) 20.30 Håndbold: Mors-Thy – Aalborg (m) 1.30 Basketball: Brooklyn-LA Lakers TV3 Sport 13.30 Dart: VM 18.30 Fodbold: Mönchengladbach-Nürnberg 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Dortmund 22.45 Dart: VM 1.05 Ishockey: New Jersey-Toronto TV3 Max 18.00 Fodbold: Berlin-Rhein Neckar (m) 20.45 Fodbold: Leicester-Manchester City Eurosport 1 12.15 Alpint: World Cup, styrtløb (k) Eurosport 2 20.45 Fodbold: Middlesbrough-Burton Vis mere

Fodbold. Jacob Bruun Larsen er tvivlsom til aftenens Bundesligakamp, hvor topholdet Borussia Dortmund mod bundholdet Fortubna Düsseldorf skal forsøge at vinde den syvende kamp i træk. For ti dage siden udgik den 20-årige dansker med en mindre skade i knæet, da Dortmudn besejrede Schalke 04

Fodbold. Præmiepengene i Copa Libertadores stiger næste sæson med over 50 procent fra 684 mio. til 1.065 mio. kr. med 134 mio. kr. til den vindende klub. Det sydamerikanske klubmesterskab er dog fortsat langt efter det europæiske, hvor der i Champions League spilles om en samlet præmiepulje på 14,5 milliarder kr.

Fodbold. Den franske sportsavis L’Equipe er ikke længere velkommen i storklubben Paris SG. Avisen har skrevet kritisk om Paris SG’s forpligtelser i forhold til Financial Fair Play, der pålægger klubberne en række økonomiske regler. L’Equipe blev nægtet at deltage i et pressemøde forud for Paris SG’s ligacupkamp mod Orleans. Avisen meddeler, at den er ærgerlig over beslutningen fra PSG, men at den vil fortsætte med at skrive nyheder om Champions League-ottendedelsfinalisten.

Tennis. Beklært af erfaringerne fra Serena Williams graviditet og efterfølgende barsel har Women’s Tennis Association, WTA, ændret sine regler. Spillere kan efter længere pauser nu bruge deres tidligere ranglering på verdensranglisten til at komme ind i 12 turneringer, hvor de også vil være seedet, hvis rangeringeren rækker til det.