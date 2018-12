»Det er et historisk beløb, som er forskellen på flere medaljer til Danmark eller ej«

Efter de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016 råbte blandt andre Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark op.

Dansk idræt ville i fremtiden være afhængig af flere private investorer, hvis man ville matche de 15 danske medaljer fra legene i Brasilien.

Ellers kunne Danmark risikere at blive sat tilbage i et større kapløb, fordi eliteidrætten har været hjemsted for markante investeringer fra lande og netop private investorer på et globalt plan de seneste år.

Derfor kunne Team Danmark nok ikke ønske sig en meget bedre julegave end den, man nu har fået af Novo Nordisk Fonden. Fonden har nemlig besluttet at bevilge 100 mio. kr. for at støtte dansk idrætsforskning.

Det er samtidig første gang, at Team Danmark har formået at hente fondsmidler til forskning i eliteidræt.

Novo Nordisk Fonden har med støtten ikke kun valgt at imødekomme en ansøgning fra Team Danmark på 50 millioner kroner, som er rettet mod national forskning i eliteidræt.

Fonden har også besluttet at bevilge 50 millioner kroner til specialfaciliteter til en fremtidig bygning i Hovedstadsområdet. Dens placering er endnu ikke faldet på plads.

Bevillingens beløb på 100 mio. kr. er både en milepæl for Team Danmark og giver nogle interessante perspektiver for idrætten, mener Frank Jensen.

»Dansk eliteidræt har leveret flotte resultater inden for en ret snæver økonomisk ramme. Vi oplever, at andre lande investerer markant inden for netop forskning i eliteidræt. Bevillingen gør, at vi kan lukke hullet op til andre lande og knytte endnu stærkere bånd mellem vores stærke idrætsforskningsmiljøer og specialforbundene. Det her vil være med til at fremtidssikre dansk idræt«, siger formanden i Team Danmark.

Foto: Jens Dresling Frank Jensen mener, at den historisk store bevilling til Team Danmark er med til at fremtidssikre dansk eliteidræt.

For Frank Jensen er Novo Nordisk Fondens bevilling på de 100 mio. kr. forløsningen på det arbejde, man har udført i Team Danmark siden opråbet ved OL i 2016.

»Vi kommer til at stå med nogle optimale forhold og noget viden, der kan vise sig at blive afgørende for atleterne. Hvordan den enkelte atlet kan undgå bestemte skader, de rigtige træningsniveauer i forberedelse op til en enkelt begivenhed som OL, og hvordan deres kroppe kan optimeres, så de kan blive længere i idrætten. Det er et historisk beløb, som er forskellen på flere medaljer til Danmark eller ej«, siger Frank Jensen.

Team Danmark lavede i 2017 en analyse, der fremsatte en række ønsker om netop nye specialfaciliteter i Københavnsområdet, som skal hjælpe danske atleter med at blive endnu bedre og hente guld hjem til Danmark.

Det handler blandt andet om et fysisk mødested, der rummer en række generiske faciliteter, som bygger oven på de stærke lokale eliteidrætsmiljøer. Der er eksempelvis faciliteter som trykkammer og innovative testfaciliteter, som skal danne ramme om den nye vidensudvikling.

Alt sammen bliver nu muligt at realisere i den kommende tid efter den store bevilling fra Novo Nordisk Fonden.