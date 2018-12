FCK køber VM-spiller med en fortid i Manchester United

Direkte sport Torsdag 20. december TV 2 Sport 17.25 Skiskydning: World Cup – sprint (m) 2.00Basketball: Miami-Houston TV3 Sport 13.30 Dart: VM 20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Toronto-Florida TV3 Max 19.00 Håndbold: Rhein-Neckar Löwen - Stuttgart (m) Eurosport 1 9.45 Alpint: World Cup – slalom (m) 12.45 Alpint: World Cup – slalom (m) 17.15 Skiskydning: World Cup – sprint (m) Vis mere

Fodbold. FC København har med Guillermo Varela hentet en ny spiller med et fornemt cv, der omfatter både Manchester United og den seneste VM-slutrunde. Den 25-årige højre back fra Uruguay har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2023 efter senest at have spillet for CA Penarol i sit hjemland. I 2013 fik Varela sit gennembrud ved det sydamerikanske mesterskab for U20-hold, hvilket sikrede ham en kontrakt med Manchester United. Her blev det til 11 kampe samt udlejninger til Castilla i Spanien og tyske Eintracht Frankfurt, inden han i august 2017 vendte hjem til Penarol. Her spillede han sig ind i Uruguays VM-trup og var i startopstillingen i første 2 kampe under VM-slutrunden, hvor Uruguay tabte til Frankrig i kvartfinalen. »Guillermo Varela er en spiller med et stort talent og potentiale, og han har allerede spillet for nogle meget store klubber, hvor han af forskellige årsager ikke fik det store gennembrud. Siden tog han et modent valg og startede lidt forfra i sin barndomsklub og nu er han for alvor klar til at vende tilbage til Europa igen«, siger manager Ståle Solbakken i en pressemeddelelse fra FCK.

Fodbold. Selv om ghaneseren Daniel Amartey i øjeblikket er ankelskadet har den tidligere FCK’er fået forlænget sin kontrakt med Leicester, så den løber til 2022.

Fodbold. Som aktiv spillede Frank Arnesen fra 1983 og to år frem i den belgiske storklub RSC Anderlecht. Nu vender den 62-årige tilbage til klubben i en rolle som teknisk direktør. »Han kender vores klub, men han har også fået erfaring i større klubber i udlandet, som i eksempelvis PSV, Tottenham og Chelsea«, lyder det fra Anderlechts sportsdirektør Michael Verschueren. »Jeg er glad for at være tilbage, det er en ære at have været spiller i denne klub tidligere og at blive teknisk direktør, jeg håber at skrive en smuk historie her«, siger danskeren, der ud over de nævnte destinationer i Holland og England også har arbejdet på de indre linjer i Hamburger SV, Metalist Kharkiv i Ukraine samt Paok i Grækenland.

Welcome back, Frank!



Frank Arnesen devient le nouveau directeur technique du RSC Anderlecht: https://t.co/6JouQa3RFA



Frank Arnesen wordt de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht: https://t.co/MxR5wJwts5 pic.twitter.com/a3BcFoRHas — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 20. december 2018

Fodbold. Det danske kvindelandshold er seedet i næstbedste lag ved lodtrækningen til EM-kvalifikationen frem mod slutrunden i England i 2021. Danmark får derfor tildelt et af topholdene - Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien, Sverige, Norge, Schweiz, Skotland eller Italien - når lodtrækningen foretages 21. februar.

Skisport. Alpin-kongen Marcel Hirscher snuppede sin fjerde gevinst på 12 dage, da lagde konkurrenterne bag sig i slalom på hjemmebane i Saalbach i Østrig. Den 7-foldige vinder af den samlede World Cup førte efter 1. gennemløb, men trods en mindre god tid i 2. gennemløb var han 0,38 sekund hurtigere end schweizeren Loïc Meillard. Norges Henrik Kristofferson blev 3’er og er samlet nummer 2 i World Cuppen efter Hirscher, der fører med suveræne 620 point. Henrik Kristofferson har 352.

Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix Danmarks første sejr nogen sinde ved VM for amatørhold gav en bonus, da Sportsjournalisternes Golfklub tildelte Nicolai Højgaard, John Axelsen og Rasmus Højgaard Den Gyldne Golfbold for årets største golfpræstation.

Danmarks første sejr nogen sinde ved VM for amatørhold gav en bonus, da Sportsjournalisternes Golfklub tildelte Nicolai Højgaard, John Axelsen og Rasmus Højgaard Den Gyldne Golfbold for årets største golfpræstation. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Golf. En amatørtrio bestående af 20-årige John Axelsen og de 17-årige tvillinger Rasmus Højgaard og Nicolai Højgaard slog den danske Ryder Cup- og Italian Open-vinder Thorbjørn Olesen og er årets modtagere af Den Gyldne Golfbold. Trioen vandt VM for hold i Irland, hvilket er den største amatørpræstation i dansk golfhistorie, lyder det fra medlemmerne i Sportsjournalisternes Golfklub, der uddelte prisen første gang i 1966.

Fodbold. Græsk fodbold er ramt af endnu en stor skandale. En dommer, Thanasis Tzilos, blev ifølge Ritzau onsdag overfaldet af fire maskerede mænd uden for sit hjem i Larissa. Derfor har landets fodbolddommere nu indledt en strejke. »Som et tegn på vores sympati for vores kollega trækker vi os indtil videre tilbage«, lyder det fra dommerforbundet. Thanasis Tzilos, der senest uddelte 9 advarsler og et rødt kort i en kamp i den bedste række 9. december, blev udskrevet fra hospitalet torsdag efter at være blevet behandlet for skader i hovedet og på benene. I foråret gik en klubleder fra Paok i flæsket på en dommer under en kamp mod AEK Athen og havde ved den lejlighed en pistol siddende i et hylster på kroppen. Episoden førte til, at den græske liga blev midlertidigt suspenderet i 15 dage.

Fodbold. Landsholdet for mænd slutter 2018 som nummer 10 på Fifa’s rangliste.

Top-10

1. Belgien

2. Frankrig

3. Brasilien

4. Kroatien

5. England

6. Portugal

7. Uruguay

8. Schweiz

9. Spanien

10. Danmark

Fodbold. Tottenham er efter 2-0-sejr over Arsenal klar til at spille semifinale i Liga Cup-turneringen. Dele Alli, som scorede til 1-0 ude over Arsenal, blev ramt af en plastikflaske i baghovedet efter 72 minutter. Den episode kommer der et efterspil på. »Hvis den episode skete, så er det ikke god opførsel«, siger Arsenal-manager Unai Emery ifølge AFP. Arsenal meddeler ifølge BBC, at de er i færd med at gennemse overvågningsvideoer for at få identificeret den/de skyldige. Tottenham møder Chelsea i semifinalen, mens mestrene fra Manchester City skal op mod sensationsholdet fra Burton fra den tredjebedste række.

Cykling. Danmark Rundt 2019 starter i Silkeborg 21. august og slutter fem dage senere på Frederiksberg. Enkeltstarten, der traditionelt spiller en stor rolle i klassementet, er rykket frem til 2. etape, hvor der køres 17 km mod uret omkring Grindsted. »Jeg tror, at den rytter, der vinder enkeltstarten, også vil føre klassementet, men bagefter kommer der to hårde dage på 3. og 4. etape med mål i Vejle og Asnæs Indelukke, hvor man kan lave om på klassementet«, siger løbsdirektør Jesper Worre ifølge Ritzau.