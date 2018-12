Sportens julekalender: Ingen over tennisdronningens fantastiske triumf

Europamesterskabet i fodbold i 1992 vil for mange stå som den største danske idrætspræstation nogensinde. Den samlede en nation i eufori gennem en historisk varm juni, hvor danske fodboldentusiaster selv i de mindste flækker landet over fandt Dannebrog og kolde øl frem til fest og jubelsang den ganske nat.

Til sammenligning er det noget sværere at rejse en nation herhjemme i den kolde og klamme januar. Og selv om det hele gik mere stille for sig, så må Caroline Wozniackis første Grand Slam-sejr regnes blandt historiens største danske idrætsbedrifter nogensinde. For tennissporten er den måske den mest krævende og udbredte af alle individuelle sportsgrene.

Når en dansker stryger til tops i en sport, som verdens største idrætsnationer satser benhårdt på, så er det ganske enkelt imponerende. Og måden, hun gjorde det på, Caroline Wozniacki, var mindst lige så fabelagtig.

Ét var finalen, som danskeren vandt i tre tætte sæt over verdensranglistens nummer 1, Simona Halep, 7-6, 3-6, 6-4. Her sikrede Wozniacki sig karrierens største triumf, da hun efter et spektakulært parti og tre timers tennis brød Haleps serv til slut. Derefter sank hun i hardcourten og lod tårerne få frit løb.

Men kampen i anden runde er også mindeværdig. Bagude 5-1 og 40-15 i kroaten Jana Fetts serv i tredje og afgørende sæt leverede Wozniacki et mirakuløst comeback og nappede seks partier på stribe.

Med sejren fulgte en check på astronomiske 19,3 millioner danske kroner. Som bonus kunne Caroline Wozniacki for en stund igen kalde sig verdens bedste kvindelige tennisspiller.