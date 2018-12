Piller gav Mikkel Hansen problemer før OL-triumf: »Jeg skal ikke ud i den slags igen« En måneds tid før håndboldherrernes OL-guld i 2016 blev stjernen Mikkel Hansen laseropereret i maven.

Håndboldstjernen Mikkel Hansen var i problemer frem mod herrelandsholdets OL-guld i Rio i 2016.

For at fjerne smerterne i en betændt akillessene havde han i et halvt år taget smertestillende piller og derfor ikke lagt mærke til, at han havde fået en skade i venstre side af maven blot en måned før OL.

Pludselig ramte smerterne ham med et hårdt slag en morgen kort før legene.

»Jeg kunne ikke løbe uden at få et jag i maven. Det var ret ubehageligt. Jeg nåede også at tænke mit, for OL ventede lige om hjørnet, og jeg ville gerne være i topform, men det var jeg ikke helt«, siger Mikkel Hansen til Jyllands-Posten.

Landsholdsspilleren blev laserbehandlet for skaden, og så droppede han straks de smertestillende piller og tog en pause fra træningsbanen.

I dag ved Mikkel Hansen fortsat ikke, hvad der var galt med maven i dagene frem mod OL, men de smertestillende piller, har han droppet for altid.

»Jeg skal ikke ud i den slags igen«, siger han.

Danmark vandt OL-guldet i Rio med en finalesejr over Frankrig på 28-26.

I januar er Danmark medvært for VM i samarbejde med Tyskland. Danmark og Mikkel Hansen indleder turneringen 10. januar i Royal Arena i København mod Chile.

ritzau