Europæisk pres for en udvidelse af VM i håndbold lykkes Fra og med slutrunden i 2021 skal 32 hold dyste om guld mod 24 i dag. Både herrer og kvinder berøres.

Fakta VM-deltagere 1938 (m): 4/1957-1962 (k): 9 1954 (m): 8/1965 (k) 8 1958 (m): 16/1971-1982 (k): 12 1961 (m): 12/1986-1993 (k): 16 1964-1993 (m): 16/1995 (k): 20 1995-2019 (m): 24/1997-2019 (k): 24 2021: 32 deltagere

Flere af Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) 201 medlemmer skal have muligheden for at kvalificere sig til en slutrunde om verdensmesterskabet, og derfor udvides turneringen til fra og med 2021 at omfatte 32 hold mod de nuværende 24.

Det har forbundets øverste organ, council, besluttet på et møde i Qatars hovedstad, Doha, men noget egentligt format for det udvidede mesterskab, der gælder både herrer og kvinder helt ned på ungdomsplan, er ikke offentliggjort.

Udvidelsen kommer efter et pres fra især Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), der har ønsket at få flere hold fra egne rækker med til VM. Følelsen i EHF har været, at for mange stærke hold fra Europa blev elimineret i den ofte benhårde kvalifikation på bekostning af lande fra knap så stærke håndboldnationer.

Af samme årsag har EHF med virkning fra EM 2020 i Norge, Sverige og Østrig udvidet slutrunden om europamesterskabet fra 16 til 24 hold.

Argumentet for at udvide VM-slutrunden er fra IHF’s side dog at give flere lande muligheden for at dyste på højeste plan og derigennem udbrede kendskabet til sporten og gøre den reelt verdensomspændende.

Når Danmark og Tyskland til januar er værter for VM, deltager 13 lande fra Europa, 3 fra Afrika, 5 fra Asien inklusive Japan, der er med på et wildcard, og 3 fra det panamerikanske kontinent.

Hvordan fordelingen bliver, når slutrunden udvises fra og med VM i 2021, i Egypten for herrernes vedkommende og i Spanien for kvindernes, holder IHF foreløbig tæt ind til kroppen.

Et fornuftigt bud kunne være, at Europa får halvdelen af de 8 nye pladser, mens de resterende fordeles mellem Afrika, Asien og Panamerika. Dertil kommer et wildcard, som IHF uddeler.



En endelig beslutning om den kommende VM-struktur bliver truffet på et møde i IHF i Herning dagen efter herrernes VM-finale, 27. januar 2019.

Formanden for Dansk Håndbold Forbund, Per Bertelsen, har dog oplyst til TV 2, at der formentlig bliver tale om 8 indledende grupper a 4 hold.

I forbindelse med VM næste år i Danmark og Tyskland har IHF ændret formatet, så der efter den indledende gruppefase ikke længere skal spilles knald eller fald-kampe, men et mellemspil. Årsagen er den simple, at de bedste nationer skal være med så længe som muligt og ikke risikere, som det var tilfældet med Danmark i 2017, at ryge ud i ottendedelsfinalen.