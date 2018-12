Portræt: Fodboldtalentet, der selv endte i skudzonen

Sent tirsdag aften, juledag, kulminerede hans problemer, da han angiveligt blev forsøgt dræbt i sin lejlighed.

Fodboldspilleren blev ramt af skud i underarmen fra et haglgevær i sit hjem ved Sluseholmen i København. Siden er tre personer blevet sigtet for drabsforsøg eller for i grov kådhed at have håndteret et haglgevær, som resulterede i, at Nicki Bille blev ramt af et skud. De er desuden tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

En gadespiller-type

Nicki Bille er ikke fyrre, fed og færdig. Men han står nu tilbage som 30-årig med et stort fodboldtalent og har en smal chance for at få endnu en sidste chance hos en fodboldklub.

Henrik Gundersen, som var cheftræner for Nicki Bille i de tidlige ungdomsår, så hans åbenlyse talent og potentiale. En gave, som han ikke har indfriet til fulde endnu.

»Han har ikke nået sit fulde potentiale. Hans potentiale rækker til, at han skal spille i udlandet, som han jo også har gjort. Men der har været de her uheldige episoder, og det er drønhamrende ærgerligt. Men jeg har kun et billede af en dreng, som kunne noget ekstraordinært fodboldmæssigt, og så var han en god dreng, en god kammerat, og han var vellidt i klubregi, selv om han havde kant«, siger Henrik Gundersen.

Fodbolden har været med til at skabe struktur for Bille, mener Gundersen.

»Hos drengen Nicki Bille, som jeg kendte, var der nogle tydelige voksne rollemodeller, som opstillede regler, som gav ham struktur. Han kunne enten følge reglerne eller blive sat af førsteholdet til weekendens kampe. Der var en opdragelse i det, og det tror jeg, han har haft godt af«, siger Gundersen.

Billes fortid med skandaler viser dog, at det er en struktur, han ikke altid kunne tage med sig uden for banen.