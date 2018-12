Her er Nicki Billes skandalesager gennem tiderne

25. december 2018

Sent tirsdag aften, på juledag, blev Nicki Bille forsøgt dræbt i sin lejlighed.

Fodboldspilleren blev ramt af skud i underarmen fra et haglgevær i sit hjem ved Sluseholmen, København. Siden er tre personer blevet sigtet for drabsforsøg eller i grov kådhed at have håndteret et haglgevær, som resulterede i, at Nicki Bille blev ramt af et skud. De er desuden tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse.

22. december 2018

Den klubløse fodboldspiller blev politianmeldt for at have overfaldet en dørmand med flere knytnæveslag foran natklubben Level ved Gammeltorv i indre København. Efterfølgende flygtede Nicki Bille ned mod Strøget med flere vagter i hælene, men Bille virkede truende, og derfor trak vagterne sig.

22. oktober 2018

Nicki Bille blev anholdt på Strøget i København efter angiveligt at have truet en person med en luftpistol. Episoden resulterede i en fyreseddel fra hans arbejdsgiver, Lyngby Boldklub. Siden har han været klubløs.

Juni 2018

Nicki Bille blev idømt en måneds ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel i Monaco. Her slog han kvinde foran en bar. På hans telefon blev der desuden billeder af sexscener samt en videooptagelse af et blowjob på en boulevard i Monaco.

18. april 2014

Her blev han anholdt for at sparke til en parkeringsautomat og derefter sigtet for at modsætte sig politiets arbejde samt at bide en kvindelig politibetjent i armen. Året efter i 2015 blev han idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste for hændelsen.

September 2013

Fodboldspilleren blev anholdt i Norge for gadeuorden og fik en bøde på knap 8000 kroner. Her skulle han angiveligt have smadret et glas, spyttet på en ansat og slået ud efter folk på en natklub i Norge. Han undskyldte efterfølgende i medierne.

»Jeg tager det fulde ansvar for det, som skete. Jeg var fuld, og jeg beklager rigtig meget. Både over for klubben, spillerne, politiet, supportere og alle, som har været involveret. Det er uacceptabelt opførsel fra min side, og det kommer ikke til at ske igen. Det lover jeg,« sagde Bille i sin tid til mediet Adressa.

Marts 2009

Bille modtog sin første voldsdom på 40 dages fængsel, hvor dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste. Straffen fik han for at have uddelt knytnæveslag i trafikken.