Italienere flyver ned ad bjerget til flot dobbeltsejr

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.20

Ishockey: Herning-Esbjerg 00.55

Basketball: Houston-Boston 03.00

Basketball: Denver-San Antonio TV3 Sport

13.30

Dart: VM 01.05

Ishockey: NY Islanders-Ottawa 20.00

Dart: VM Eurosport 1

10.15

Alpint: World Cup, storslalom (k) 11.30

Alpint: World Cup, styrtløb (m) 13.00

Alpint: World Cup, storslalom (k) Eurosport 2

17.30

Cykling: Nytårsstævne 2018

Alpint: Det blev til italiensk hjemmebanetriumf, da World Cup-sæsonens fjerde styrtløb blev afholdt fredag i italienske Bormio. Her endte Dominik Paris, der trods det franskklingende efternavn er italiener, øverst på podiet med tiden 1 minut og 55,21 sekunder. Det italienske flag vajede også over podiets næsthøjeste trin, som Christof Innerhofer besteg. Innerhofer var 0,36 sekund langsommere end sin landsmand på førstepladsen. Schweiziske Beat Feuz fuldendte top-3. Feuz var 0,16 sekund langsommere end Innerhofer. Danske Christoffer Faarup var også på startlisten i Bormio fredag. Men Faarup, der fredag fylder 26 år, fik ikke World Cup-point i fødselsgave. Danskeren fik ikke engang startet sit gennemløb. Det er endnu uklart hvorfor. Østrigske Marcel Hirscher fører den samlede World Cup-stilling.

Fredag bød også på en afdeling af kvindernes World Cup. Her vandt slovakiske Petra Vlhová, da der blev kørt storslalom i østrigske Semmering. Mikaela Shiffrin har stadig en komfortabel føring i den samlede World Cup-stilling. Amerikaneren sluttede som nr. 5 fredag. Lørdag bliver der kørt slalom samme sted.

Fodbold: Jaap Stam, der i sin tid som aktiv var en nærmest frygtet forsvarsspiller, skal være ny træner for danske Younes Namli og resten holdet i den hollandske klub Zwolle. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Den 46-årige hollænder har senest stået i spidsen for den engelske Championship-klub Reading, som han forlod i marts. Derudover har han også været assisterende træner i Ajax Amsterdam.

Håndbold: To af Nykøbing Falster Håndbolds profiler har fået forlænget deres kontrakter. Det drejer sig om den svenske stregspiller Anna Lagerquist samt den danske målvogter Cecilie Greve. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Nykøbing Falster Håndbold indtager i øjeblikket tredjepladsen i kvindernes bedste håndboldrække.

Polske Kamil Wilczek har været en af Brøndbys stærkeste offensive kort, og det har han nu mulighed for at blive ved med at være. Foto: Jens Dresling

Fodbold: Der vil også de næste to sæsoner være polsk støvlekrudt i frontlinjen hos de danske vicemestre fra Brøndby. Klubben meddeler fredag, at man har forlænget kontrakten med den polske topscorer Kamil Wilczek med to år. Den 30-årige angribers kontrakt stod til at udløbe til sommer, men det er altså lykkedes Brøndby at nå til enighed med den målfarlige spiller om at forlænge samarbejdet frem til 2021.

Fodbold: Sønderjyske får allerede glæde af Glen Riddersholm fra starten af det nye år. I første omgang blev det ellers meldt ud, at den kommende cheftræner ville tiltræde i klubben 1. februar på grund af Riddersholms job som sportsdirektør i Vendsyssel. Men de to klubber er blevet enige om, at han kan starte i Sønderjyske allerede 7. januar, hvor spillerne vender tilbage fra juleferie. Det skriver Sønderjyske i en pressemeddelelse.

Håndbold: Godt midtvejs i december måtte Randers HK vinke farvel til Nina Müller, men allerede nu er erstatningen på plads. Og den er fundet på eget halgulv. Rikke Thomgaard, som i forvejen trænede med holdet og også var i klubben sidste sæson, er blevet udstyret med en kontrakt og en plads i ligatruppen, skriver Randers HK i en pressemeddelelse.