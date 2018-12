Succesrige danske World Cup-helte sendes ud på en barsk stroppetur

For et af dansk cykelsports talrige stortalenter, 19-årige Julius Johansen, byder dagen på to spændende konkurrencer, men han har selv kun direkte indflydelse på udfaldet af den ene.

Således er det andres votering, der afgør, hvilken placering han opnår, når Årets Fund i dansk idræt 2018 kåres i Politikens Hus. I den sammenhæng har han leveret det indledende, effektive arbejde ved at bringe sig frem blandt de 10 nominerede i et meget stærkt felt.

Senere på aftenen får Julius Johansen selv anderledes mulighed for at sætte et sidste markant præg på det endelige facit, når han med Casper Folsach som makker stiller op i det 100 km parløb, der udgør hovedbegivenheden ved Dansk Bicycle Clubs nytårsstævne i Ballerup Super Arena.

Distancen til forskel på World Cup og aftenens styrkeprøve

Danmark har i denne vinter fejret store triumfer på velodromer rundt om i verden ved at vinde alle de fire hidtil afviklede World Cup-afdelinger i parløb, men der er én meget væsentlig forskel på disse styrkeprøver og aftenens – nemlig distancen.

Ved World Cup-stævnerne er den på 30 km, ved VM på 50, men i Ballerup gælder det altså 100 km, og det siger sig selv, at det stiller væsentligt skrappere krav til fysikken, end de succesrige rød-hvide landsholdsryttere har været vant til i de seneste måneder.

Casper Folsach og Julius Johansen strøg til tops i den anden World Cup-afdeling i den canadiske by Milton samt i den fjerde og foreløbig sidste for knap to uger siden i London.

Folsach sejrede sammen med Lasse Norman i Berlin 1. december, og Norman lagde ud med at vinde i Paris-forstaden Saint-Quentin-en-Yvelines med Michael Mørkøv som makker midt i oktober.

100 km udfordringen er blevet en sjældenhed

Selv om de sejrsvante danskere i aften altså skal køre væsentligt længere, end de er vant til, er de ikke synderligt handikappede i forhold til rivalerne.

For efter at 100 kilometeren for år tilbage indgik som en nogenlunde fast bestanddel i adskillige seksdagesløb, hører det nu til de absolutte sjældenheder, at arrangørerne udsætter ryttere for så voldsomme strabadser.

Således er de i de seksdagesløb, som er afviklet i Ballerup siden 2002, kun en enkelt gang – i den legendariske chef Henrik Elmgreens afskedsarrangement i 2012 – blevet budt på så skrap en udfordring.

Derimod har DBC siden 2015 gjort det til en tradition at præsentere et 100 km parløb ved et endags stævne mellem jul og nytår.

Julius Johansen er forsvarende mester

Og rent faktisk stiller Julius Johansen i aften op som forsvarende mester, idet han sidste år sejrede med sin jævnaldrende – nu skadede – landsholdskollega Frederik Rodenberg i 1.52.49 time, hvilket er rekord i Ballerup.

I 2015 var Jesper Mørkøv og tyskeren Christian Grasmann hurtigst, mens Michael Mørkøv og Lasse Norman strøg til tops i 2016.

Sidstnævnte konstellation, der også kan fremvise to seksdagesgevinster – i 2013 og 2017 – optræder igen i aften og indtager uundgåeligt en fremtrædende favoritrolle.

I par nr. 7 får de ud over af Folsach-Johansen modstand af den hollandske Flandern Rundt-vinder Niki Terpstra, der danner par med landsmanden Pim Ligthart, Terpstras nærmeste rival i Flandern Mads Pedersen, som har sin belgiske Trek-Segafredo holdkammerat Jasper Struyven ved sin side, samt Iljo Keisse og Marc Hester – den belgisk-danske duo, der vandt det københavnske seksdagesløb i 2012 og ved den lejlighed også sejrede i 100 km jagten.