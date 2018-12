Vanvittigt comeback giver en plads i pokalfinalen

To mål af Cristiano Ronaldo og sejr til Rangers i Old Firm.

Håndbold. Odense var bagud med 8 mål, men vandt ikke desto mindre 27-25 over Esbjerg og skal dermed søndag spillede klubbens første pokalfinale for kvinder. På hjemmebane førte Esbjerg 15-8 ved pausen og som mest med 18-10 i anden halvleg, inden Odensetræner Jan Pytlick med flittig brug af at spille med 7 markspillere fik vendt kampen. Knapt på spændende var det i dagens første semifinale, som Nykøbing Falster vandt med knusende 37-18. Nykøbing Falster førte 7-0, da Randers scorede første mål efter 13 minutter.

Med dagens 2 mål er Cristiano Ronaldo på 14 i denne sæson, hvilket sender ham øverst på topscorerlisten. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Fodbold. I onsdag forhindrede indskiftede Cristiano Ronaldos udligning til 2-2 at Juventus tabte for første gang i denne sæson, og selv om Ronaldo i dag scorede to gange mod Sampdoria, var det en VAR-kendelse, der i sidste ende sikrede Juventus en 2-1-sejr. Ronaldo scorede efter 2 minutter på langskud og til 2-1 på straffespark. Sampdoria, der var uden den karantæneramte Joakim Andersen, havde bolden i nettet i overtiden, men udligningen blev efter videogennemsyn underkendt.

Fodbold. For første gang i 12 kampe lykkedes det Rangers FC at vinde det klassiske Old Firm i Glasgow mod Celtic. Ryan Jack blev matchvinder i 1-0-sejren på Ibrox. De to skotske storklubber deler nu føringen i toppen af ligaen, som Celtic har vundet syv gange i træk siden Rangers’ seneste mesterskab i 2011.

Skisport. Mikaela Shiffrin satte to rekorder på én gang, da den amerikanske skidronning vandt dagens World Cup-afdeling i Semmering med et forspring på 0,19 sekund til slovakken Petra Vlhová. Shiffrin har nu i en alder af blot 23 år vundet 35 slalomløb i World Cuppen og som den første har hun vundet 15 World Cup-løb i samme kalenderår. Hos mændene vandt italieneren Dominik Paris dagen efter sin styrtløbssejr og i super-G i Bormio med et forspring på én hundrededel sekund til østrigeren Matthias Mayer.

Tennis. Når Caroline Wozniacki 1. januar i Auckland indleder den nye sæson med deltagelse i ASB Classic, skal hun som nummer 3 på verdensranglisten møde en spiller fra kvalifikationsturneringen, der ikke er færdigspillet. Hvis 1. runde forløber uden overraskelser, skal Wozniacki møde ungareren Timea Babos (verdens nummer 59) og dernæst venter sandsynligvis en duel mod en anden tidligere verdensetter i kvartfinalen. I første runde mødes hviderusseren Victoria Azarenka (nr. 51) og amerikaneren Venus Williams (nr. 38), der har vundet henholdsvis to og syv grandslamturneringer.

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 13.10 Håndbold: Randers-Nykøbing F. (k) 15.55 Håndbold: Team Esbjerg-Odense (k) TV 2 Sport 18.00 Football: P.Bowl, Florida-Michigan 22.00 Football: Notre Dame-Clemson 02.00 Football: Oklahoma-Alabama TV3 Sport 13.30 Dart: VM 17.30 Tennis: Mubadala World Ch. (m) 20.00 Dart: VM 01.05 Ishockey: Ottawa-Washington TV3 Max 13.30 Fodbold: Rangers-Celtic 16.00 Fodbold: Tottenham-Wolverhampton 18.30 Fodbold: Hibernian-Hearts 22.05 Ishockey: Los Angeles-Vegas 6’eren 18.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal Eurosport 1 10.15 & 13.15 Alpint: World Cup, slalom (k) 11.30 Alpint: World Cup, super-G (m) 14.30 Langrend: World Cup, sprint 18.15 Skiskydning: World Team Challenge Eurosport 2 10.30 Tennis: Hopman Cup Vis mere

Fodbold. Vendsyssel FF har for resten af sæsonen lejet Mads Roerslev af FC København. Den 19-årige højreback har spillet 13 førsteholdskampe for FCK, men har i denne sæson kun fået spilletid i 4 kampe i kvalifikationen til Europa League og en enkelt pokalkampe.

Håndbold. Trænerens grønne timeoutkort er erstattet af en rød timeoutknap, når der i weekenden spilles Final-4-stævne i kvindernes pokalturnering. »Timeoutknappen er allerede blevet brugt ved flere slutrunder, og det er også planen, at håndboldtrænere på liga- og 1. divisionsniveau i Danmark skal benytte den røde knap fra næste sæson«, siger direktør Thoams Christensen på Divisionsforeningens hjemmeside.

Fodbold. Efter overstået karantæne er Pierre-Emile Højbjerg til sin managers tilfredshed atter til rådighed for Southampton, der søndag møder Manchester City i Premier League. »Pierre er en meget intelligent spiller, og han er vigtig for mig. Han læser kampene godt, og det har vi brug for«, siger Southamptonmanager Ralph Hasenhüttl til klubbens hjemmeside