Bendtner viser fodlænken frem

Fodbold. Nicklas Bendtner kommer ikke til at passe sin træning i Rosenborg, for torsdag påbegynder han afsoning af 50 dages fængselsdom iført fodlænke. Angriberen skal afsone dommen i København fra 3. januar og frem til 22. februar. »Der er lagt et konkret træningsprogram for ham i afsoningsperioden, som er udarbejdet af klubben og Nicklas i fællesskab. Han kommer til at træne alene og vil blive fulgt af vores sportslige stab. Han vil få mulighed for at træne hver dag«, siger Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg til Adresseavisen.

Første dag med fodlænke blev benyttet til at vise ’ankelsmykket’ frem på Instagram - og til at varsle historier fra mere end ti år som professionel.

»Det har jeg tænkt mig at gøre i en bog, hvor fortællingen om mig ikke bliver drevet af spekulationer og sensationer, men af min ret solide hukommelse (tro det eller ej!) og en åbenhed, der ellers ikke er speciel typisk i topfodbold«, skriver Bendtner på Instagram.





Håndbold. I kvindernes bedste række førte København kort inde i 2. halvleg med 7 mål mod det suveræne tophold fra Odense, men da københavnernes blændende keeper Emily Stang Sando blev skadet med små 20 minutter tilbage og måtte udgå, forsvandt selvtilliden. På det tidspunkt havde Odense blot scoret 14 gange, men fynboerne viste klassen og hentede den 15. sejr i træk - 26-24 efter 10-16 ved pausen.

Håndbold. Stjernen Mikkel Hansen har fået fri fra landsholdet og VM-lejren i forbindelse med den kommende familieforøgelse. Han er derfor ikke med i torsdagens testkamp mod Ungarn i Aarhus, men er tilbage i VM-lejren i løbet af et par dage. Værre er det med Henrik Toft, der blev skadet under træning torsdag. Han risikerer en pause på to uger – og VM starter om én uge.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Nadia Nadim prøver lykken i Frankrig. Angriberen har skrevet under på en kontrakt med Paris Saint-Germain, der løber frem til 30. juni i år. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Nadia Nadim fik i december ophævet sin kontrakt med Manchester City, hvor hun nåede at spille i et år. Nadim, der onsdag fyldte 31 år, er noteret for 85 landskampe for Danmark, hvor det er blevet til 29 mål.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.15 Håndbold: Danmark-Ungarn (m) TV 2 Sport 7.00 Tennis: ASB Classic (k) 11.30 Tennis: Brisbane International (k) 18.30 Håndbold: København-Odense (k) 4.30 Basketball: Golden State-Houston TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester C.-Liverpool TV3 Sport 20.05 Ishockey: Toronto-Minnesota 1.35 Ishockey: NY Islanders-Chicago Eurosport 1 13.00 Langrend: World Cup, jagtstart (m) 14.00 Skihop: Firebakketurnering, kval. 15.00 Langrend: World Cup ,jagtstart (k) Eurosport 2 9.00 Tennis: Brisbane International (m) 12.00/14.30 Tennis: Hopman Cup 00.00 Golf: Tournament of Champions Vis mere

Skisport. Norske Johannes Høsflot Klæbo forsvarede også på 5. etape af langrendsløbernes Tour de Ski sin førertrøje. Over 15 km jagtstart i tyske Oberstdorf sejrede Klæbo med 0,4 sekund foran russeren Sergej Ustiugov, der også er nummer to sammenlagt med et minus på 5,4 sekunder. Tour de Ski fortsætter lørdag i Val Di Fiemme i Italien. Her skal norske Ingvild Flugstad Østberg forsvare sin føring hos kvinderne mod russeren Natalja Neprjajeva. 35 sekunder adskiller de to.

Tennis. 16-årige Clara Tauson vandt i 2018 blandet andet fem internationale turneringer i juniorklassen og for de præstationer er hun for tredje år i træk kåret som Årets Juniortennisspiller. »Hele hendes indstilling til sin tennis giver troen på, at hun kommer til at udrette store ting i fremtiden«, siger formanden for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen.

Fodbold. Tottenham-manager Mauricio Pochettino understreger på ny, at Christian Eriksen er en vigtig brik for klubben i fremtiden. Danskerens kontrakt udløber i sommeren 2020 og Tottenham er klar til at forlænge. »Det vil være fantastisk, hvis han binder sig til klubben på lang sigt. Han er glad for at være her. Han viser sit engagement, men det er ikke kun i vores hænder«, siger Pochettino ifølge BBC.

Fodbold. Den norske mesterklub Rosenborg har været på trænerrov hos rivalen Haugesund. Torsdag har Trondheim-klubben indgået en kontrakt med Eirik Horneland, der i de kommende to sæsoner bliver cheftræner for Nicklas Bendtner og Mike Jensen i Rosenborg. Horneland tager sin hidtidige assistent Karl Oskar Emberland med sig, efter at trænerduoen i sidste sæson førte Haugesund til en fjerdeplads i Norges bedste fodboldrække. Duoen overtager jobbet efter Rini Coolen, der blev ansat som en midlertidig løsning, da Kåre Ingebrigtsen blev fyret i sommer.

Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix Pierre-Emile Højbjerg på vej mod sit røde kort i opgøret mod Fernandinho og Manchester City. Først i slutningen af januar kan danskeren igen spille for Southampton.

Pierre-Emile Højbjerg på vej mod sit røde kort i opgøret mod Fernandinho og Manchester City. Først i slutningen af januar kan danskeren igen spille for Southampton. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Fodbold. Pierre-Emile Højbjerg er blevet sendt i skammekrogen af Det Engelske Fodboldforbund (FA), efter han søndag blev udvist i Southamptons 1-3-nederlag til Manchester City. Danskeren har fået fire spilledages karantæne og kan derfor først komme på banen igen, når Southampton 30. januar møder Crystal Palace i Premier League. Højbjerg var ikke med, da Southampton onsdag spillede 0-0 med Chelsea. Danskeren har derfor allerede afsonet en fjerdedel af sin straf.

Fodbold. Manchester United er som forvandlet under manager Ole Gunnar Solskjær, og den populære nordmand håber, at han kan fortsætte i jobbet efter denne sæson. Efter onsdagens sejr på udebane over Newcastle fastslår Solskjær ifølge nyhedsbureauet AFP, at han »ikke ønsker« at forlade klubben, hvor han fra midten af 1990’erne og et årti frem selv havde stor succes som angriber. »Det er en gruppe fremragende spillere, og stemningen er fantastisk. Her vil jeg gerne blive«, siger Solskjær. Han blev for fire kampe siden hentet ind som en midlertidig erstatning resten af denne sæson for den fyrede José Mourinho, og siden er det blevet til lutter sejre.

Tennis. Seks af de otte seedede spillere er ude af WTA-turneringen i kinesiske Shenzhen, hvor det torsdag blev opgivet at gennemføre kampe på grund af regn. Fredag åbnes der til gengæld på centre court med en interessant dyst for tennisfans mellem topseedede Aryna Sabalenka fra Hviderusland mod den russiske stjerne Maria Sharapova. Navne som Caroline Garcia, Jelena Ostapenko samt kineserne Qiang Wang, Saisai Zheng og Shuai Zhang sagde farvel allerede i 1. runde.