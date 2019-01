Canadisk teenager knækker Caroline Wozniacki i Auckland

Det kan godt være, at 18-årige Bianca Andreescu kun er nr. 152 på verdensranglisten, men torsdag leverede hun en præstation, der var den største i karrieren hidtil, da hun besejrede ranglistens nr. 3, Caroline Wozniacki, 6-4, 6-4.

Det var realiteten i Aucklands 2. runde, og nu venter Venus Williams i kvartfinalen. Den modstander havde amerikaneren ikke lige set i sin næste kamp, for efter amerikanerens sejr sagde hun i et kort baneinterview, at hun så frem til endnu en spændende kamp mod danskeren. Hun rettede det dog hurtigt, da det lød lidt forkert over for den unge canadier.

Og det var jo heldigt, for set over hele kampen var Andreescu bedst på dagen i et opgør med en lidt for passiv Caroline Wozniacki, der også havde ondt i mavemusklerne, mens vinderen fik behandling for både ryg- og lægsmerter.

Ønsket fremgang udeblev

Caroline Wozniacki sagde efter sin 1. runde-sejr over tyske Laura Siegemund, at hun ikke havde leveret nogen køn omgang tennis, men at hun håbede, det blev bedre i næste kamp. 1. sæt torsdag mod Andreescu indfriede nok ikke danskerens forventninger, for Wozniacki leverede på et meget ujævnt niveau, og modstanderen viste, at hun har en baghånd, man ikke skal skal give for mange muligheder. Den var giftig.

Undervejs var Wozniacki uden for banen for at modtage behandling, men hun kom tilbage ved stillingen 3-4 uden at have fået tapet en arm eller et ben op. Hun fik også udlignet til 4-4, men derefter lukkede Andreescu alligevel sættet via en god blanding af hårde baghåndsvindere, stopbolde og effektiv optræden ved nettet.

Piotr Wozniacki var på banen for at rådgive sin datter før 2. sæt, og hvis han opfordrede hende til at skrue lidt op for offensiven, var det på sin plads, for af og til havde Caroline Wozniacki virket for passiv i duellerne i 1. sæt.

Travl Piotr Wozniacki

Men det startede ikke lovende for Wozniacki, der mistede sin serv til 1-2, hvorefter Piotr gjorde endnu et forsøg på at tale noget gejst ind i sin spiller, der tog sig lidt til mavemusklerne. Det viste sig, at hun havde fået tape på maven, og at et maveproblem måske havde indvirkning på hendes serv.

Samtidig fik Andreescu, der var kommet med i hovedturneringen via kvalifikation, liggende på banen behandling, bl.a. i ryggen, mens hendes ansigt signalerede smerter.

Oven på den pause begyndte det så at dryppe, da spillerne endelig stod til at genoptage spillet. Altså endnu en pause, og her var den lokale tid ved at runde 22.30. Men bygen var kortvarig, og efter Wozniacki selv havde pålagt mere tape på maven, fulgte et ujævnt parti, hvor Wozniacki fik brudt tilbage til 2-2.

Piotr Wozniacki havde en travl aften, for han var atter på banen ved 3-2 til Caroline Wozniacki, da stemningen var skiftet fra nedtur til optimisme. Og Bianca Andreescu virkede mør, for hun lavede nu markant flere fejl, hvilket kostede bunker af kræfter, før hun udlignede til 3-3.

På trods af flere korte behandlinger for lægkrampe var det Bianca Andreescu, der ved 5-4 havde mulighed for at serve sejren hjem. Det lykkedes efter nogle hårde og lange dueller.

Ikke lige den ønskede indledning på sæsonen for Caroline Wozniacki.