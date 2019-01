Før det går løs: Han kan blive Danmarks store stjerne

»Vi ved, hvad der ventes af os. Vi er storklubben i Spanien, det stærkeste hold, og klubben gør alt for at give os de bedste betingelser op til kampene. Og når vi derfor møder et hold, som vi på papiret bør slå med 16 mål, skal vi også vinde med 16. Alt andet opfattes som sjusk. Da vi forleden kun vandt en sådan kamp med 6 mål, fik vi en kæmpe opsang i omklædningsrummet, en virkelig overhaling. Men heldigvis er det sådan med det spanske temperament, at det falder lige så hurtigt ned, som det kommer op«.

Casper U. Mortensen har udviklet sig til en fysisk stærk spiller, som ligger på en kampvægt på 91-93 kilo. Han skal helst ikke højere op, for så går det ud over den hurtighed, der er så værdifuld i bl.a. kontraspillet.

»Hver mandag morgen kl. 9.00 bliver vi spillere vejet. Klubben kender min idealvægt, og den skal jeg holde. For hver 100 gram, jeg kommer over de 93 kilo, skal jeg betale 150 kroner i bøde, så bare et halvt kilo udløser en straf på 750 kroner. Ja, jeg har en vægt derhjemme, men jeg behøver ikke at bruge den – jeg kan simpelthen mærke, hvornår jeg vejer 200 gram for meget«, siger han.

Når vi bliver gamle ...

Mortensen er ikke i tvivl om, at den vinderkultur, han opdrages i – og den vinderkultur, som de øvrige danske landsholdsspillere møder i deres topprofessionelle, krævende klubber – kan tages med ind på VM-landsholdet.

»Når vi møder Chile i åbningskampen, skal vi komme blæsende. Vel skal vi have respekt for alle modstandere, men vi skal med det samme sætte os på kampen og vise, hvem der bestemmer. Vi skal give alt det, vi har i tanken – og vi skal til fulde udnytte det boost, det er at spille på hjemmebane foran måske 12.000 tilskuere. Det her bliver stort, fornemmer jeg, og da jeg lå i sengen i aftes med musik i ørerne, mærkede jeg en følelse af glæde over det, der skal ske«.

Mortensen slår dog også fast, at spillerne undervejs i VM skal huske at nyde turneringen, nyde øjeblikket.

»Det her skal blive et stort øjeblik i karrieren, akkurat som OL i 2016 var det. VM på hjemmebane skal blive en turnering, vi med glæde kan huske tilbage på, når vi bliver gamle.