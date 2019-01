Liverpool vender nedtur med udesejr over Brighton

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.30 Håndbold: VM, Rusland-Korea (m) DR2 18.15 Håndbold: VM, Tyskland-Brasil. (m) TV 2 20.15 Håndbold: VM, DK-Tunesien TV 2 Sport 7.00 Tennis: Sydney International (k) 9.00 Badminton: Thailand Masters 12.40 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (k) 15.00 Håndbold: VM, Østrig-Chile 17.30 Håndbold: VM, Norge – S.-Arabien 20.30 Håndbold: VM, Frankrig-Serbien 23.00 Basketball: Miami-Memphis TV3+ 16.00 Fodbold: Brighton-Liverpool 22.00 Football: Kansas-Indianapolis 1.45 Football: LA Rams-Dallas TV3 Sport 17.00 Fodbold: Amiens-Paris SG 20.00 Fodbold: Nice-Bordeaux TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Arsenal 16.00 Fodbold: Wigan-Aston Villa 18.30 Fodbold: Millwall-Blackburn 6’eren 18.30 Fodbold: Chelsea-Newcastle Eurosport 1 9.00 Tennis: Sydney International (m) 12.30/15.00 Skiskydning: jagtstart 14.30 Nordisk komb.: W. Cup, langrend 16.00 Formel E: Marokkos VM-afdeling Eurosport 2 9.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.30 Alpint: World Cup (k) 13.15 Langrend: World Cup 14.45/17.45 Kælkning: World Cup 16.00 Skihop: World Cup Vis mere

Fodbold: Liverpool leverede lørdag oven på to nederlag en usikker 1. halvleg i udekampen mod Brighton i Premier League. Men efter pausen spillede topholdet med mere energi og vandt til slut 1-0 efter en scoring af Mo Salah på straffespark. Holdet er nu 7 point foran Manchester City på andenpladsen. Southampton med Jannik Vestergaard i forsvaret hele kampen vandt ude 2-1 over Leicester med Kasper Schmeichel.

VM-håndbold: Chile leverede lørdag en overraskelse af de helt store ved VM-slutrunden i Danmark. Efter torsdagens afklapsning med et nederlag på 23 mål til Danmark lykkedes det lørdag chilenerne at besejre Østrig med 32-24. Selv om Østrig ikke hører til blandt de absolutte topnationer til VM, så var det alligevel ventet, at østrigerne ville vinde over den sydamerikanske modstander ganske komfortabelt.

Skihop: Japanske Ryoyu Kobayashi, der blev suveræn vinder af Firebakketurneringen omkring nytår, fortsætter med at vise højt niveau i sæsonen. Lørdag blev det i World Cup til en klar sejr i italienske Val di Fiemme, hvor han henviste polakkerne Dawid Kubacki og Kamil Stoch til de næste placeringer.

Foto: Ng Han Guan/AP Under sidste års Kids Day ved Australian Open optrådte Caroline Wozniacki og Roger Federer sammen på Rod Laver Arena, men denne gang spiller de mandag på samme bane hver for sig i singlerækkerne.

Tennis: Caroline Wozniacki og Roger Federer kommer til at danne en dynamisk duo på førstedagen i Australian Open. De to titelholdere fra sidste års turnering indleder årets udgave af grand slam-turneringen på Rod Laver Arena, anlæggets største bane. Det sker mandag aften lokal tid, men det svarer til mandag formiddag dansk tid – for Wozniackis vedkommende cirka klokken 9. Det meddeler arrangørerne på turneringens hjemmeside, hvor hele mandagens tennisprogram kan findes. Tredjeseedede Wozniacki har den første

Fodbold: Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite fik den sidste halve time på banen som indskifter, da Leganes i La Liga besejrede ligaens bundprop, Huesca, 1-0. Braithwaite fik debut i den spanske pokalturnering tidligere på ugen, da Leganes tabte til Real Madrid. Daniel Wass var i startopstillingen og blev udskiftet efter en lille time, da Valencia hjemme spillede 1-1 mod Valladolid. Valencia var foran, men Ruben Alcaraz udlignede otte minutter før tid på et direkte frispark. Valencia er nr. 9 i ligaen.

Fodbold: Brentford er begyndt at skrabe point sammen i den næstbedste engelske række under cheftræner Thomas Frank. Lørdag besejrede Brentford på hjemmebane Stoke 3-1, og dermed er Franks mandskab ubesejret i de fem seneste ligakampe i The Championship, hvor holdet har hentet 9 point. Den tidligere Brøndby-træner fik ellers en skidt start, da han for tre måneder siden blev forfremmet fra assistent til cheftræner. Frank debuterede med et nederlag til Bristol 20. oktober, og i de første to måneder under danskerens ledelse rendte Brentford ind i det ene nederlag efter det andet.

Fodbold: Den unge irer Declan Rice blev lørdag eftermiddag matchvinder for West Ham, da han i den tidlige Premier League-kamp mod Arsenal stod for opgørets eneste mål. Med 1-0-sejren fortsætter West Ham den fine fremgang under manager Manuel Pellegrini og indtager nu rækkens niendeplads.

Håndbold: Hvis de første to kampe er en forsmag på, hvad der venter Viborg HK i EHF Cuppen, ser det godt ud for de grønblusede håndboldkvinder. Lørdag tog Viborg en stensikker sejr på 35-26 over ES Besancon Feminin. Viborgs anden i to gruppekampe. Med fire point i banken ligger viborgenserne i en fordelagtig position i kampen om billetter videre fra gruppen. Efter seks gruppekampe går de to bedst placerede mandskaber videre fra gruppen. Herefter venter kvartfinalerne, der spilles i begyndelsen af marts.