Viktor Axelsen er i semifinalen efter smertefuld forskrækkelse

Badminton. Viktor Axelsen har stadig chancen for at forsvare sin titel i Malaysia Masters, men den tidligere verdensmester måtte gennem en forskrækkelse, inden han havde besejret Lee Zii Jia fra Malaysia med 21-12, 22-20. Ved stillingen 11-8 i andet sæt gled Axelsen hen over gulvet og slog knæet ind i den stander, der holder nettet. Det gjorde tydeligvis nas, men efter en kort behandling var Axelsen klar til at spille videre. I lørdagens semifinale møder Axelsen kineseren Chen Long, der er nummer 4 på den verdensrangliste, hvor danskeren er nummer 6 efter at have holdt turneringspause siden Danish Open i oktober. I herredouble tabte 4.-seedede Kim Astrup/Anders Skaarup kvartfinalen 21-17, 21-19 til verdensranglistens nummer 23, Aaron Chia/Soh Wook Yik, Malaysia.

Golf. Søren Kjeldsen holdt fast i topplaceringen i Abu Dhabi HSBC Championship, hvor han efter en vindblæst tredje runde i 70 slag er på en delt 5.-plads i 10 slag under par. »Det var en god dag. Jeg var virkelig skarp omkring green«, fortalte Kjeldsen til Viasat Golf. Thomas Bjørn var en af blot to spillere, der kom gennem rredje runde uden en bogey (den anden var Maximilian Kiefer), og tre birdies sendte Bjørn op som nummer 25. Lucas Bjerregaard er nummer 50 og Joachim B. Hansen nummer 58 inden lørdagens finalerunde, som ireren Shane Lowry i 17 slag under par indleder med et forspring på 3 slag til sydafrikaneren Richard Sterne.

Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix Så er det lige før, det er slut. 2 timer og 42 minutter tog kampen, der blev sat i gang som den seneste i Australian Open nogen sinde.

Tennis. Johanna Kontas deltagelse i Australian Open sluttede med et nederlag på 6-4, 6-7, 7-5 til spanieren Garbiñe Muguruza i en kamp, der blev sat i gang klokken 0.30 og sluttede klokken 3.12 om natten, da der stort set ingen tilskuere var tilbage på stadion i Melbourne. »Jeg synes ikke, at udøvere skal i aktion helt ud på morgentimerne. Jeg tror ikke, det er sundt. Det er faktisk ret farligt. Men Garbiñe og jeg var i samme situation, og efter omstændighederne spillede vi en virkelig god kamp. Det er bare en skam, at der ikke var flere tilskuere, der kunne nyde den«, sagde briten Johanna Konta til BBC om sin nattekamp.

Tennis. Med sejr i sin kamp nummer 100 i Australian Open er 37-årige Roger Federer klar til fjerde runde i årets turnering, hvor han møder den 20-årige græker Stefanos Tsitsipas. Federer vandt 6-2, 7-5, 6-2 over amerikaneren Taylor Fritz. Federer deltager for 20. gang i turneringen, som han har vundet seks gange. Også den andenseedede spanier, Rafael Nadal, er klar til fjerde runde, efter at have besejret australieren Alex de Minaur 6-1, 6-2, 6-4. Næste modstander er tjekken Tomas Berdych, som Nadal har en indbyrdes score på 19-4 mod.

Håndbold. Mors-Thy har forlænget kontrakten med Kasper Lindgren, så den løber til sommeren 2022.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og hans brasilianske makker, Marcelo Demoliner, skal lørdag i anden runde af Australian Open møde 10.-seedede Dominic Inglot/Franko Škugor, der slog Taro Daniel/ John H. Millman 7-5, 6-3 i første runde.

Snowboard. Den olympiske mester i slopestyle, Max Parrot, kommer ikke i aktion mere i denne sæson, efter canadieren er kommet i behandling for lymfekræft.

Fodbold: AC Milan må undvære træner Gennaro Gattuso i Serie A-kampen på mandag mod Genoa. Gattuso er blevet idømt en spilledags karantæne for at udvise ’truende adfærd’ i forbindelse med AC Milans kamp mod Juventus i den italienske Super Cup, der blev afviklet i onsdags i Saudi-Arabien. Gattuso overfusede kampens dommer i frustration over en situation sent i kampen, han mente skulle have givet Milan et straffespark. Udover karantænen har Gattuso fået en bøde på 15.000 euro (ca. 110.000 kr.)