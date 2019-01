Karakterbogen: VM-semifinalen næsten nået - selv om motoren hakkede i Herning og Danmark viste fodgængerhåndbold

Syv kampe, syv sejre, så hvad er der egentlig at være utilfreds med? Her, meget tæt på VM-semifinalen? Og efter 26-20 over Egypten?

En del forskelligt, bl.a. at det danske angrebsspil var langsomt og meget søgende; man havde svært ved at håndtere det meget offensive egyptiske forsvar, der dækkede 5-1. Det gik ud over tempoet, der var ikke knald på – det blev tit til en værre omgang fodgængerhåndbold. Det blev først bedre efter pausen, og da landstræneren valgte at spille 7 mod 6. Det gav mere liv.

Det var ikke prangende på højt niveau mod Ungarn, og det var det heller ikke i denne kamp mod Egypten. At det lykkedes at stresse det danske hold i den grad, kan virke bekymrende inden onsdagsmødet mod Sverige.

Og så var det en kamp, hvor de danske målmænd var helt ’almindelige’ – og almindelighed er der ikke plads til, hvis man vil i VM-finalen.

1. Niklas Landin 2

Ikke nogen overdådig indsats. Men han fik heller ikke megen hjælp, da de egyptiske skytter ofte blev bragt i frie skudpositioner. Blev taget ud 10 minutter efter pausen.

16. Jannick Green 2

Klarede 2 straffekast, men fik ellers ikke fat i meget. Det går op og ned for målmændene, der er meget afhængige af forsvarets indsats.

4. Magnus Landin 7

Han leverer den ene solide præstation efter den anden. Både i angrebet og forsvaret. Han scorede 4 mål i denne kamp, 3 fra fløjen og 1 på straffekast, da Mikkel Hansen havde svigtet 2 gange. Blev også brugt som den fremskudte spiller i 5-1-opdækningen. Arbejdede i samtlige 60 minutter.

6. Casper U. Mortensen U.B.

Kom ikke på banen.

10. Nikolaj Markussen U.B.

Kom ikke på banen.

11. Rasmus Lauge 7

Scorede blot 1 mål, misbrugte 2 skud. Skal det virkelig g ive et 7-tal? Ja, fordi Lauge ganske som Mikkel Hansen stod for afleveringerne til de – rundt regnet – 26 danske mål. Nej, han satte ikke et flot tempo, og det eksplosive i hans spil var ikke til at få øje på, men boldøjet med de snedige afleveringer var på plads.

14. Anders Zachariassen 7

Glimrende indsats med 7 mål på 7 forsøg fra stregen, godt fodret af Lauge & Hansen, det kreative partnerfirma. Og så arbejdede han hårdt og kontant i forsvaret. Zachariassen er en spiller af hjertet, han kæmper til sidste kraftdråbe.

FAKTA Karaktererne · 12: Fremragende præstation · 10: Fortrinlig præstation · 7: God præstation · 4: Jævn præstation · 02: Tilstrækkelig præstation · 00: Utilstrækkelig præstation · -3: Ringe præstation · U.b.: Uden for bedømmelse (ingen/for lidt spilletid)

Foto: Jens Dresling VM i håndbold: Egypten - Danmark. Lasse Svan jubler efter en scoring.

VM i håndbold: Egypten - Danmark. Lasse Svan jubler efter en scoring. Foto: Jens Dresling

17. Lasse Svan 7

Højrefløjen fik gode bolde at arbejde med efter pausen da Nikolaj Øris kom på banen. Det resulterede i 4 klassiske Svan-scoringer, og han viste desuden stor opmærksomhed i forsvaret. En pålidelig indsats.

21. Henrik Møllgaard 4

Han blødte for Danmark med en flænge under højre øje. Midterforsvaret stod ganske godt, men havde dog sine vanskeligheder med de meget levende egyptiske bagskytter.

22. Mads Mensah 4

Fik scoret 2 mål, brændte også et par skud og blev ramt af en udvisning. Fik på pladsen som højre back ikke gjort Lasse Svan farlig i første halvleg.

23. Henrik Toft 2

Det blev ikke til mange minutter på banen, men han kommer længere ind i turneringen. Og mon ikke der bliver mere brug for ham i kampen mod Sverige? Det er tænkeligt.

24. Mikkel Hansen 7

5 mål, glimrende. 2 brændte straffekast, hhmmm. Nok til et 7-tal? Ja, når man lægger mere end en håndfuld målgivende afleveringer ind i regnskabet. Hansen ved godt selv, at det kneb med tempoet. At der ikke var den energi i spillet, som der burde. Men efter pausen tog Hansen & Lauge ’sig sammen’. Og det reddede sejren hjem i samarbejde med gode afsluttere.

25. Morten Olsen U.B.