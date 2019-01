Dansk matchvinder: Nu kender de da mit navn

FOR ABONNENTER

Anders Zachariassen kom til at spille en hovedrolle på det danske hold i 2. halvleg, hvor han inde på stregen modtog den ene aflevering efter den anden fra fodermester Mikkel Hansen. Med fem mål var Flensburg-spilleren med til at sikre den danske sejr på 26-20 over Egypten, og selv om han var med ved EM i Kroatien sidste år, kunne han godt fornemme på publikums reaktion, at de kendte ham bedre nu efter syv kampe på hjemmebane.