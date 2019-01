Danmark tager syvende sejr på stribe trods træthed hos flere af profilerne

Med en 26-20-sejr over Egypten er holdet på semifinalekurs. Danmark kan tåle at tabe smalt til Sverige.

Med en sejr på 26-20 over Egypten har Danmark bragt sig i en særdeles fordelagtig position ved VM. Selv med et nederlag på fire mål mod Sverige i den sidste kamp i mellemrunden vil det danske hold kvalificere sig til semifinalen, og selv et nederlag på fem mål kan være nok.

Regnestykket er ganske enkelt. Før Danmark spillede, tabte Sverige 30-27 til Norge, og vores to naboer har nu begge 6 point, mens Danmark står på 8. Hvis Norge slår Ungarn og Sverige altså Danmark, har alle tre 8 point, og så kommer det an på de indbyrdes opgør mellem de tre.

Her har Danmark plus 4 i målscore efter sejren på 30-26 over Norge, nordmændene har minus 1 og Sverige minus tre efter nederlaget til Norge. Summa Summarum. Et dansk nederlag, hvis det altså ikke bliver for stort, er nok til en plads i semifinalen.

Og selv om der igen skulle arbejdes i kampen mod Egypten, bør det kunne lade sig gøre.

De første 30 minutter var temmelig rodede, for nu at sige det pænt.

Egypterne var fremragende til at spolere det danske angrebsspil ved at have en eller to spiller liggende meget langt fremme i banen. Det var især Mikkel Hansen og til dels Rasmus Lauge, der på den måde blev skygget, og de fik aldrig for alvor frigjort sig af modstanderne.

De danske afslutninger blev i flere situationer lidt for pressede, og så tog den egyptiske målmand Mohamed Eltayar sig dygtigt af flere skud. Hvad værre var set fra et dansk synspunkt havde Eltayar også godt fat i Mikkel Hansens straffekast.

To ud af tre forsøg fra syvmeterpletten snuppede den egyptiske keeper, og Mikkel Hansen havde det generelt meget svært før pausen. Udover tre straffekast, hvoraf han altså brændte de to, havde Mikkel Hansen ikke en eneste afslutning, og ofte endte bolden hos Mads Mensah, der så måtte forsøge sig.

Efter at Anders Zachariassen i det 18. minut havde bragt Danmark foran 8-5 gik der ni minutter inden næste danske scoring, der samtidig blev halvlegens sidste.

Ni mål på 30 minutter var med andre ord det magre danske udbytte af anstrengelserne, men heldigvis for VM-værterne, var Egyptens endda effektivitet endnu dårligere.

Holdet, der senest tabte finalen om det afrikanske mesterskab til Tunesien, spillede ekstremt lange angreb, hvor de trak tempoet helt ud af kampen. Næsten hver eneste gang stak dommerne den ene arm i vejret som tegn på passivt spil, og det meste af strategien gik på gennembrud eller indspil til stregen.

Det lykkedes bedst i starten af kampen, og med blot 7 mål var egypterne et stykke fra den form, de viste tidligere i turneringen.

Egypten er på den led et hold på vej frem, og landstræner Venio Losert, der til daglig står i spidsen den ungarske storklub Veszprem, er ved at bygge et slagkraftigt hold op til VM i 2021, hvor det nordafrikanske land er vært.

Men allerede nu beredte de Danmark store vanskeligheder, og lidelserne fortsatte i 2. halvleg. Ved stillingen 11-10 begyndte det danske hold at spille 7-6, hvilket vil sige, at målmanden blev taget ud i angrebsspillet.

Det taktiske træk havde den ønskede effekt, for nu scorede Danmark stort set på hvert eneste angreb. Samtidig blev Magnus Landin sendt frem som spydspids i et offensivt forsvar uden at det dog for alvor bremsede egypterne.

Danmark opbyggede en føring på tre mål, men næsten øjeblikkeligt svarede Egypten igen og reducerede. Den forløsende føring på fire mål, der kunne give lidt ro, var inden for rækkevidde flere gange, men både Rasmus Lauge og Mikkel Hansen brændte i hel fri position.

På to mål af Anders Zachariassen kom føringen på fire mål, og den blev udbygget til 22-17. Det var især Mikkel Hansen, der agerede fodermester med målgivende afleveringer, og det var primært Anders Zachariassen, som nød godt af dem.