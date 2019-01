Én dag tilbage: Landsholdskonflikten kan bombe dansk badminton længere tilbage end stenalderen

Fakta

Landsholdsaftale

31. august sidste år opsagde Badminton Danmark den kollektive spilleraftale, der var indgået mellem Badmintonforbundet og Badminton Spillerforeningen. Aftalen var indgået i januar 2017 og gældende indtil udgangen af 2020.

Årsagen til opsigelsen var, at man i et stykke tid havde været uenige om aftalens afsnit om immaterielle rettigheder. Badminton Danmark fandt, at Danske Elitesportsudøveres Forening, som forhandler på vegne af Badminton Spillerforeningen, anlagde en så restriktiv forståelse og fortolkning af aftalens afsnit om immaterielle rettigheder, at man ikke kunne nå frem til en fælles forståelse, så man på den baggrund valgte at opsige aftalen.





