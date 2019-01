Storklub i knibe suspenderer sin legendariske træner

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 14.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) TV 2 Sport 19.30 X Games: Aspen TV3 Sport 20.45 Fodbold: Ajax-Heerenveen 6’eren 20.45 Fodbold: Chelsea-Tottenham Eurosport 1 6.15 Tennis: Australian Open (k) 14.15 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 17.30 Kunstskøjteløb: EM Eurosport 2 12.45 Kunstskøjteløb: EM 21.00 Golf: Farmers Insurance Open Vis mere

Fodbold. Den franske legende Thierry Henrys tid som træner i trængte AS Monaco ser ud til at blive kortvarig. Klubben meddeler torsdag aften – uden af angive en nærmere årsag – at Thierry Henry er blevet suspenderet fra trænergerningen, så ledelsen kan træffe en endelig beslutning om hans fremtid. Assistenten Franck Passi overtager træningen fredag. Lørdag venter en rigtig bundkamp mod Ligue 1’s nummer 18 Dijon. Monaco er nummer 19 af 20 hold og har kun vundet 4 af 20 kampe under den 41-årige tidligere verdensklassespiller.

Tennis. 32-årige Rafael Nadal har set uhyggelig stærk ud under Australian Open, og selv om mange måske forventede, at den unge græker Stefanos Tsitsipas torsdag ville kunne drille den erfarne spanier i semifinalen, så blev det langt fra tilfældet. Nadal vandt 6-2, 6-4, 6-0 og har dermed fortsat ikke afgivet sæt i årets første grand slam-turnering. I finalen skal Rafael Nadal enten møde en gammel kending i skikkelse af serbiske Novak Djokovic eller den franske overraskelse Lucas Pouille. De to mødes fredag på Rod Laver Arena. »Det var fantastisk. Kan du spille bedre end i dag?«, spurgte John McEnroe manden fra Mallorca på banen efter sidste slag. »Det håber jeg virkelig«, kom det med et stort smil fra Nadal. Han tænkte utvivlsomt på endnu et møde med Djokovic.

Fodbold. Efter næsten 7 års sagsbehandling er Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) nået til bunds i sagen om den korrupte dommer Ibrahim Chaibou fra Niger. Chaibou, som den tidligere Fifa-efterforsker Chris Eaton over for AP kalder »den nok mest korrupte dommer fodbold endnu har set« er blevet udelukket fra al fodbold på livstid og idømt en bøde på ca. 1,2 millioner kroner. Ibrahim Chaibou er dømt for at have medvirket til matchfixing i fire landskampe i 2010 og 2011, inden han som 45-årig gik på dommerpension.

Fodbold. Atlanta United, der i sidste måned vandt den nordamerikanske MLS-liga, har gjort noget af et scoop på transfermarkedet. Ny i truppen er årets spiller i Sydamerika, den 25-årige argentinske landsholdsspiller Pity Martinez. Han skifter for ca. 100 millioner kroner fra Buenos Aires-klubben River Plate.

Golf. Thorbjørn Olesen er efter 69 slag i 1. runde af European Tour-turneringen Dubai Desert Classic nummer 31 og dermed bedste dansker. Briten Matthew Fitzpatrick fører efter en runde i 64 slag.

Skisport. Lørdagens styrtløbsklassiker i østrigske Kitzbühel var truet af regn og dårligt vejr, og arrangørerne har derfor valgt at rykke mændenes tur ned ad ’Die Streif’ frem til fredag. Der ventes op til 50.000 tilskuere til løbet.

Fodbold. Middlesbrough, der spiller i den næstbedste engelske række, har skrevet kontrakt med den tidligere Chelsea-spiller John Obi Mikel. 31-årige Mikel har tilbragt de seneste to år i kinesisk fodbold, hvor han har spillet for klubben Tianjin. Middlesbrough skriver på sin hjemmeside, at nigerianeren har fået en »kortvarig kontrakt«.

Fodbold. VAR-systemet er endnu ikke klar til at blive taget i brug, mener Tottenham-manager Mauricio Pochettino. Det siger han forud for torsdagens returopgør i Liga Cup-semifinalen ude mod Chelsea. »Jeg synes, det er en god idé at udskyde (brugen af VAR, red.), for hvis vi ikke har den tilstrækkelige viden, er det bedre at vente mindst et år«, siger han ifølge Reuters. I det omvendte opgør hjalp videosystemet ellers Tottenham, da Harry Kane fik tilkendt et straffespark, som han selv scorede på. Tottenham vandt kampen 1-0. Men før scoringen ventede spillere, trænere og tilskuere i tre minutter, før dommerens beslutning blev truffet. »Det, der bekymrer mig, er, at der kommer en situation, hvor tilskuerne bliver irriterede. Hvis man stopper spillet i fem minutter for en beslutning, ved jeg ikke, hvordan de vil reagere«, siger argentineren.

Fodbold. Superligaklubben AC Horsens har tidligere haft held med at finde spillere til startopstillingen i de danske divisioner, og nu prøver klubben igen. Horsens tilknytter til sommer midtbanespilleren Peter Therkildsen, der kommer til klubben fra Næstved. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Tennis. For første gang i fem år er Petra Kvitova fremme i en grand slam-finale, efter tjekken torsdag besejrede Australia Opens store overraskelse, amerikanske Danielle Collins, 7-6, 6-0 i semifinalen på Rod Laver Arena. Opgøret blev ved stillingen 4-4 i første sæt til en indendørs kamp, da turneringsledelsen på grund af meget stærk varme valgte at rulle taget på. Kvitova har altid elsket at spille indendørs tennis, og da hun efter et meget nervøst første sæt fik styr på sin timing, var hun umulig at bremse for modstanderen.

Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix Naomi Osaka ser ud til at kunne følge sin overraskende sejr ved efterårets US Open op på fornem vis ved Australian Open

I finalen venter den unge japaner Naomi Osaka, som måtte slide i tre sæt, før hun havde nedkæmpet en anden tjekke, Serena Williams’ besejrer Karolina Pliskova, 6-2, 4-6, 6-4. Det lignede en meget hurtig sejr til Osaka, der var flyvende i første sæt, men Pliskova kæmpede sig flot tilbage i andet sæt, og hun havde også gode muligheder for at få overtaget i starten af tredje sæt, men misbrugte sine chancer. Osaka leverede imponerende 56 rene vindere i løbet af semifinalen. Vinderen af finalen indtager på mandag verdensranglistens førsteplads.

Badminton. Både Viktor Axelsen og Anders Antonsen er videre til tredje runde af den store turnering Indonesia Masters. Begge danskere var i kamp tidligt torsdag morgen dansk tid. Den sjetteseedede Viktor Axelsen vandt 21-11 og 21-9 over Kanta Tsuneyama fra Japan på 33 minutter og skal møde kinesiske Chen Long i kvartfinalen. Anders Antonsen var 45 minutter om at besejre Shesar Hiren Rhustavito fra Indonesien med samme sætcifre som Axelsen. I første runde onsdag leverede Anders Antonsen en kæmpe overraskelse, da den 21-årige aarhusianer slog verdensranglistens nummer fire, sydkoreaneren Son Wan Ho. Hans-Kristian Vittinghus er ude efter nederlag til topseedede Kento Momota fra Japan, der vandt en tæt kamp 21-18, 22-20. Herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup er klar til kvartfinalen efter sejr i tre sæt over det indiske par Manu Attri og Sumeeth B. Reddy.