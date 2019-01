Frankrigs største fodboldklub får bøde i sag om raceregistrering

Den franske storklub PSG skal betale cirka trekvart millioner kroner i bøde, fordi klubben har ført et register over unge talenters racebaggrund.

Det franske website Mediapart har via Football Leaks publiceret dokumenter, der viser, at PSG i kontrakter med ungdomsspillere har anført, hvilken racemæssig baggrund de tilhører. Det er i Frankrig forbudt at indsamle den slags data.

Den franske fodboldligas (LFP) disciplinærkommission, der har uddelt bøden til PSG, meddeler dog, at storklubben ikke har anvendt nogle af disse data for at diskriminere spillerne.

LFP’s beslutning kommer efter samtaler med blandt andre en række ledere, der i perioden 2013-2018 arbejdede med PSG’s rekruttering.

Fire kategorier

I følge dokumenter, som Mediapart offentliggjorde, blev det franske mesterholds talentspejdere bedt om at placere unge spillere i en af disse fire kategorier: Fransk, nordafrikaner, sort afrikaner, vestindisk.

I november sidste år erkendte PSG, at denne registrering havde fundet sted, og ledelsen fordømte fremgangsmåden, som den fastslog, at den ikke vidste eksisterede.

»Der er ikke nogen sag om diskrimination, der kan dokumenteres«, har Sebastian Deneux fra disciplinærkommissionen meddelt på en pressekonference. »Det drejer sig mere om klodsede personlige fejl og kollektiv forsømmelighed«.

Paris Saint-Germain har tidligere oplyst, at klubbens ledelse ikke var informeret om, at der fandtes en sådan etnisk registrering i rekrutteringssystemet. Og PSG-direktør Jean-Claude Blanc er heller ikke blevet straffet i sagen.

»Så vidt vi kan se, så har PSG ikke benyttet informationerne til nogen form for diskrimination«, siger Sebastian Deneux.

PSG mod nyt mesterskab

PSG fører i øjeblikket den franske liga med 7 point ned til Lille på andenpladsen, selv om holdet har spillet to kampe færre end konkurrenten, og 12. februar skal de franske mestre en tur til Old Trafford for at møde Manchester United i den første Champions League-ottendedelsfinale.