Wada regner med flere hundrede dopingsager mod russiske atleter

Målkonge tager til London for at skifte til Chelsea, Serena Williams sendt ud af Australian Open, Mikkel Hansen vil give skideballer.

Doping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) undlod tirsdag at sanktionere Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) yderligere og ser nu i stedet frem mod næste fase af forløbet i udredningen af den store russiske dopingskandale. Her skal data og test granskes nøje, og Wadas generaldirektør Olivier Niggli anslår, at der kan komme helt op til ’et par hundrede’ individuelle dopingsager mod russiske atleter. »Jeg ser det som værende positivt, og det er sådan atleter rundt om i verden også skal se på, særligt når man tager i betragtning, at en del af de mistænkte russere fortsat er aktive«, siger Olivier Niggli ifølge InsideThe Games.





Fodbold: Den argentinske stjerneangriber Gonzalo Higuaín skifter fra italienske Milan til engelske Chelsea. Det bekræfter Chelseas manager, Maurizio Sarri, på et pressemøde forud for klubbens pokalkamp mod Tottenham. Her fortæller Sarri, at Gonzalo Higuaín, der onsdag fløj til den britiske hovedstad, skriver under på en kontrakt med klubben onsdag eftermiddag. »Jeg håber, at han scorer mål fra begyndelsen, men han har meget mere i sit spil end bare mål. Vi håber, at han kan genfinde sin bedste form«, siger Sarri på pressemødet. Han fortæller også, at skiftet ikke når at gå i orden, så angriberen kan være med i torsdagens opgør mod Tottenham i Liga Cuppen. Med skiftet kan Higuaín føje endnu en storklub til sit imponerende cv. Han har tidligere optrådt for River Plate, Real Madrid, Napoli og Juventus, inden han sidste år skiftede til Milan på en lejeaftale, da Cristiano Ronaldos aftale med Juventus kom på plads.

Fodbold. Den italienske angriber Mario Balotelli forlader Ligue 1-klubben Nice, men bliver i Frankrig. Her har Marseille overtaget den kontroversielle 28-årige i resten af sæsonen, hvor han endnu har sin første scoring til gode.

Fodbold: Myndighederne på den britiske kanal-ø Guernsey har så småt opgivet håbet om, at den argentinske angriber Emiliano Sala og den pilot, der mandag styrtede ned med et fly i Den Engelske Kanal, fortsat er i live. Chefen for redningsarbejderne, John Fitzgerald, siger til BBC, at selv de stærkeste og mest veltrænede mennesker kun ville kunne overleve ganske få timer i vandet. Onsdag eftermiddag blev det så meddelt, at eftersøgningen skiftede status fra at være en redningsaktion til være en bjærgningsaktion. 28-årige Emiliano Sala skrev i lørdags under på en kontrakt med Premier League-klubben Cardiff og var på vej fra sin tidligere klub Nantes i Frankrig for at tiltræde i Wales-klubben.

Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix Karolina Pliskova har nu mødt Serena Williams fire gange, og de to spilleres indbyrdes statistik siger 2-2.

Tennis: »Jeg var egentlig allerede ude i omklædningsrummet, da jeg var nede 1-5 i tredje«, sagde en udmattet, men lykkelig Karolina Pliskova, efter hun i Australian Open-kvartfinalen onsdag mod Serena Williams havde reddet fire matchbolde og vendt en tilsyneladende håbløs situation til en af karrierens største triumfer. Det endte med en 6-4, 4-6, 7-5-sejr til den 7.-seedede og hårdt servende tjekke, som i semifinalen møder US Open-vinderen Naomi Osaka. Japaneren vandt sin kvartfinale 6-4, 6-1 over ukrainske Elina Svitolina. Serena Williams vred om på anklen i kampens slutfase, men hun tillagde ikke sit uheld noget af skylden. »Det var ikke på grund af anklen, at jeg tabte, men fordi Karolina spillede nogle helt fantastiske point, når jeg havde mine matchbolde«, konkluderede amerikaneren på det efterfølgende pressemøde.

Tennis: Topseedede Novak Djokovic kom let videre til semifinalen ved Australian Open, da han onsdag formiddag dansk tid stillede op mod 8.-seedede Kei Nishikori. Japaneren måtte med et skadet lår trække sig fra opgøret, da Djokovic førte 6-1, 4-1. I semifinalen møder serberen nu franske Lucas Pouille i sin videre jagt på en syvende titel i Melbourne, hvilket vil være rekord, hvis hans mission lykkes.

Fodbold: Brøndby får tysk anfører i foråret. Forsvarsspilleren Benedikt Röcker overtager anførerbindet hos Superligaens nr. 3, der ved efterårets afslutning sagde farvel til tidligere anfører Johan Larsson. Brøndby beretter om anførerskiftet på klubbens hjemmeside. Benedikt Röcker kom til Brøndby i sommeren 2016 kort efter Alexander Zornigers tiltræden som cheftræner. I sine første to sæsoner i Brøndby var Röcker fast mand i midterforsvaret, mens han i indeværende sæson havde en periode, hvor han var ude af holdet som følge af efterdønningerne fra en hjernerystelse. Brøndbys nye anfører har kontraktudløb til sommer.

Foto: Regis Duvignau/Ritzau Scanpix David Beckham er nu gået sammen med gamle kolleger om at investere i den lille klub Salford tæt på Manchester.

Fodbold: David Beckham har nu ligesom flere af sine tidligere Manchester United-kolleger investeret i den engelske klub Salford City fra femte bedste række. Beslutningen kommer fem år, efter navne som Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt første gang købte en andel i den lavt rangerede klub, der holder til cirka otte kilometer fra Old Trafford. Salford er netop nu på tredjepladsen i 5. division. Beckham er også involveret i lanceringen af Inter Miami i Major League Soccer, hvor holdet skal spille fra 2020.

Tennis: Med semifinalerne Petra Kvitova-Danielle Collins og KarolinaPliskova-Naomi Osaka er der mulighed for en ren tjekkisk finale (Kvitova-Pliskova) ved Australian Open. Og Tjekkiet har stolte traditioner i Melbourne. Nationen har fostret seks finalister og fem mestre i sæsonens første grand slam-turnering, og i 1987 tog Hana Mandlikova titlen, da hun besejrede Martina Navratilova, som dog havde skiftet nationalitet til amerikaner før denne duel. Renata Tomanova, Helena Sukova og Jana Novotna er de tre andre tjekkiske spillere, der er nået til slutkampen. Novotna er seneste kvindelige finalist fra Tjekkiet i Melbourne i 1991. Seneste tjekkiske finalist hos mændene er Petr Korda, der vandt i 1998.