Danmark kan tåle et nederlag på fire mål og stadig komme i semifinalen

Selv om det danske landshold har vundet syv kampe på stribe med en samlet målscore på 218 mod 145, så kan VM-semifinalen stadig nå at glippe.

Situationen i mellemrunden inden de sidste kampe i aften er den, at Danmark topper gruppen med 8 point foran Norge og Sverige, der begge er noteret for 6 point. Dermed kan det danske hold booke billetten til Hamburg, hvor semifinalerne spilles fredag aften, ved at slå Sverige eller spille uafgjort i den sidste kamp.

Den penible situation, hvor Danmarks semifinaleplads kan komme i fare, opstår, hvis Norge slår Ungarn, og Sverige efterfølgende besejrer de danske VM-værter. I så fald vil de tre nordiske lande alle slutte med 8 point, og så skal de to semifinalister findes ved at kigge på de indbyrdes opgør mellem de tre nationer.

Her står Danmark godt med 30-26-sejren over Norge, og nordmændene har besejret Sverige 30-27. Hvis Sverige så vinder over Danmark, vil de tre lande have 2 point, og dermed bliver den indbyrdes målscore afgørende.

Danmark har plus 4 mål, Norge har minus 1 mål, og Sverige minus 3 mål. Det betyder, at Danmark kan tabe med fire mål til Sverige og stadig holde Norge bag sig, fordi VM-værterne så vil have 0 i målscore og Norge altså minus 1. Danmark kan også tåle et nederlag på 5 mål, hvis holdet scorer minimum 27 mål.

Sverige skal, stadig forudsat at Norge vinder over Ungarn, besejre Danmark med mindst 3 mål for at nå semifinalen. Ender det med en svensk sejr på 3 mål, er både Danmark og Sverige videre til semifinalen.

I den anden mellemrunde er Tyskland og Frankrig allerede klar til semifinalerne inden sidste spillerunde.