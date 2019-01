Anholdt whistleblower fra Football Leaks samarbejdede med franske myndigheder

Den portugisiske whistleblower, der onsdag aften blev anholdt i Ungarn, arbejdede før sin anholdelse sammen med den franske skattemyndighed (PNF) i forbindelse med en sag om markant skattesvig.

En sag, som den franske skattemyndighed indledte i december 2016 på baggrund af dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, som Politiken har været med til at afdække som en del af researchnetværket European Investigative Collaborations (EIC).

EIC har fået bekræftet oplysningen om den portugisiske whistleblowers samarbejde med den franske skattemyndighed, der i første omgang kom frem i lyset i et interview med den 30-årige portugisers advokat, William Bourdon, hos nyhedsmediet AFP.

»Min klient er i øjeblikket aktivt involveret i et samarbejde med den franske skattemyndighed«, har Bourdon udtalt.

Den franske skattemyndighed har ikke ønsket at besvare European Investigative Collaborations henvendelse om sagen.

Skattesagen omhandler Ángel Di María, der spiller i Paris Saint-Germain og den tidligere PSG-spiller, Javier Pastore samt Lucho Gongalez, der fik betalinger af Adidas via et skattely i Panama, da han spillede for Olympique de Marseille.

Advokaten William Bourdon har fortalt researchnetværket European Investigative Collaborations, at den 30-årige portugisiske whistleblower foruden samarbejdet med den franske skattemyndighed havde accepteret at lave et samarbejde med en schweizisk anklager. Det på baggrund af den seneste tids Football Leaks-afsløringer. Blandt andet om et nært, potentielt problematisk forhold mellem en schweizisk anklager og Fifa-præsident Gianni Infantino.

»Jeg mødtes med min klient i tirsdags. Han gav mig mandat til at acceptere forespørgslen om et samarbejde fra den schweiziske anklager, der står i spidsen for efterforskningen, som er blevet igangsæt efter de seneste Football Leaks-afsløringer«, siger William Bourdon.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra anklageren Damian K. Graf.

Den 30-årige portugisiske whistleblowers samarbejde med den franske skattemyndighed og den schweiziske anklager blev afbrudt onsdag, da han blev anholdt i Ungarn, efter portugisisk politi havde udsendt en europæisk arrestordre.

Den portugisiske politimyndighed anklager whistlebloweren for alvorligt forsøg på afpresning, ulovlig adgang til informationer og at tilegne sig private oplysninger.

»Jeg afviser på det kraftigste anklagerne om forsøg på afpresning, der er blevet rejst mod min klient«, udtaler Bourdon.

Efter at have været i politiets varetægt i mere end 24 timer, blev den portugisiske whistleblower fredag formiddag stillet foran en dommer. Høringen handlede alene om, hvorvidt han ville gå med til at blive udleveret til sit hjemland. Hvilket han afviste.

Myndighederne i Ungarn har nu 60 dage til at afgøre, om der findes grundlag for at udlevere den portugisiske whistleblower. Afgørelsen falder ved en ny høring, hvor whistlebloweren inden kan fremlægge sine argumenter for, hvorfor han ikke skal udleveres.

Indtil da har retten i Budapest afgjort, at han skal placeres i husarrest i sit eget hjem og bære en fodlænke.

»Min klient er blevet løsladt og opholder sig i øjeblikket i sit eget hjem«, udtaler William Bourdon.

Samarbejdet mellem whistlebloweren, den franske skattemyndighed og accepten til at hjælpe den schweiziske anklager bliver et aktiv for den 30-årige portugiser i de kommende kampe i retten.

Hans franske og portugisiske advokater ser ham som en whistleblower.