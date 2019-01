»Danskerne var ustoppelige«: Nordmændene er begyndt at bævre

Efter Danmark knuste Frankrig fredag, er Norge begyndt at frygte VM-finalen søndag aften i Herning. Men de håber at have nok i ærmet til at kunne hive sejren hjem.

Det var en aften, hvor alting lykkedes.

Håndboldkommentatorer stod næsten med tårer i øjnene, krammede og klemte lykken ud af hinanden. For Danmark kvaste håndboldstormagten Frankrig, de regerende verdensmestre, med 38-30. En fredag aften, hvor også Norge slog Tyskland med 31-25, som betyder, at VM-finalen nu bliver et rent nordisk opgør.

Og den vilde danske indsats får nu Norge til at ryste en smule. Oveni tabte Norge sidste VM-finale til Frankrig, som Danmark netop har udslettet, næsten i hvert fald.

Det er derfor ikke unaturligt at tænke, om Norge har, hvad der skal til for at slæbe pokalen hjem. Og det lader til, at nervøsiteten er begyndt at indfinde sig blandt Norges landsholdsspillere:

»Vi så første halvdel af ’Frankrig-Danmark’ på hotellet, og de så ud til at være umulige at slå. For vores skyld håber jeg ikke, at de holder samme niveau to kampe i træk...«, sagde spiller Gøran Johannesen efter Norges semifinale mod Tyskland, som de beskriver som »knalltøff« (knaldhård, red.), til Aftenposten og afsluttede:

»... Sejren over Frankrig var latterlig god, men vi har slået Danmark før«.

Christian Berge, den norske landsholdstræner, sagde også til Aftenposten, »at vi bare må gøre et vanvittigt stykke arbejde for at vinde over Danmark«.

Også Daniel Høglund fra norsk TV3 var imponeret over den danske indsats fredag. Hen mod halvlegen var Danmark foran med 21-15, for de franske målmænd, Cyril Dumoulin og Vincent Gerard, nåede nemlig kun at redde ét skud ud af de i alt 22:

»Det er helt vildt«, sagde Daniel Høglund om den statistik.

Kongen af håndbold

Ifølge Dagbladet var semifinalen mellem Danmark og Frankrig spået til at være en jævn en af slagsen, men blev i stedet en magtdemonstration med den langhårede danske håndboldløve i front.

For dagens mand var uden tvivl Mikkel Hansen, som tog sig af 12 af målene.

»Danskerne var ustoppelige. Mikkel Hansen var konge på udebane. Han byder op til dans, tager føringen og viste, hvorfor han tre gange i træk er blevet kåret som verdens bedste håndboldspiller«, skriver Aftenposten.

Også en kommentator fra NRK roste Mikkel Hansen:

»Han er nærmest uddannet fra Hogwarts, han er en tryllekunstner«, blev der sagt, da håndboldkongen scorede et af sine 12 mål.

Sander Sagosen, Norges største håndboldstjerne, mente dog også, at Norges sejr over Tyskland var noget at bide mærke i:

»En enorm præstation. Vi spiller med vores hjerter uden på dragten«.

Bustur til Herning

Efter Norge vandt mod Tyskland, hoppede de fredag nat på bussen til Herning. Her er meningen, at de skal se et par videoer for at finde ud, hvordan de kan slå danskerne.

Den norske bagspiller Gøran Johannessen håber at have nok i ærmet til at kunne stå imod de danske kræfter:

»Mikkel Hansen er først og fremmest farlig på afstand. Han er ikke så god i mand-til-mand-spillet... I hvert fald må vi ikke falde i samme fælde som Frankrig«.

Men selv om det norske landshold mener at have regnet ud, hvordan de muligvis skal håndtere den danske stjernespiller, kan de godt have grund til bekymring. For en af deres spillere, Magnus Abelvik Rød, udgik med skade i fredagens kamp mod Tyskland efter at have forstrukket sit lår. Om han når at blive klar inden finalen, vides endnu ikke.

Ifølge VG beskrives Magnus Abelvik Rød som »nøglespiller«. Han nåede at score 7 mål mod Tyskland fredag, hvilket han også gjorde i deres kamp mod Ungarn.

Samtidig går rygtet, at den rutinerede danske fløjspiller Hans Lindberg muligvis når at blive klar til VM-finalen i Herning efter en længere periodes pause. Ikke gode nyheder for Norge.

Men håbet giver de ikke slip på:

»For os som spiller i Tyskland til daglig, var det virkelig fedt. Og om det bliver sådan, at vi slår Tyskland i semifinalen i Tyskland, og så slår Danmark i finalen i Danmark... Det kunne være fedt«, siger landsholdsspiller Magnus Gullerud, og svarer »selvfølgelig« til spørgsmålet, om det er muligt at vinde.