To mål på 21 sekunder i sidste minut afgør pokalfinalen

Ishockey. Med 57 sekunder tilbage af pokalfinalen i Aalborg var Frederikshavn foran 2-1 mod Rungsted, men to scoringer på 21 sekunder vendte kampen på hovedet og sikrede Rungsted pokalen for femte gang. Frederikshavn var endda foran 2-0 på mål af Kristian Jensen og Cameron Spiro med 18 sekunder mellemrum i anden periode. Robin Bergman reducerede efter 1.16 minut af tredje periode, inden Tyler Fiddler og Mattias Persson scorede i sidste minut.

Fodbold. En 5-0-sejr i FA Cuppen over Burnley betyder, at ligacup-finalisten Manchester City fortsat er involveret i fire turneringer. Målscorerne var Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kevion De Bruyne, et selvmål og Sergio Aguërro på straffespark. Oldham fra fjerdebedste række slog Fulham fra Premier League ud i tredje runde, men Daniel Iversen kunne ikke gentage sin straffesparksredning, da Doncaster vandt 2-1 på en straffesparksscoring i sidste minut.

Fodbold. Med fem forskellige målscorere, Thomas Delaney på banen i 79 minutter og Jacob Bruun Larsen på bænken vandt Borussia Dortmund årets anden kamp i Bundesligaen med 5-1 over Hannover 96. Lejesvenden Achraf Hakimi i første halvleg, Marco Reus, Mario Götze, Raphaël Guerreiro og belgieren Axel Witzel scorede målene.

Badminton. Den japanske verdensetter, Kento Momota, står overfor sin fjerde danske modstander i Indonesia Masters, når han møder Anders Antonsen i søndagens finale. Efter sejre over Jan Ø. Jørgensen og Hans-Kristian Vittinghus gik det i semifinalen ud over Viktor Axelsen, der fik en gevaldig øretæve på 21-16, 21-4. 21-årige Anders Antonsen havde inden spillet sig i karrierens største finale ved at besejre værtsnationens Jonatan Christie med 21-18, 21-16 ved blandt andet at vinde 7 poitn i træk fra 12-16 til 19-16 i første sæt. Antonsen bliver eneste danske finalist, da de indonesiske verdensettere Marcus Gideo og Kevin Sukamuljo besejrede Kim Astrup og Anders Skaarup 21-19, 21-13.

Håndbold. Odense holdt liv i håbet om avancement fra mellemrunden i Champions League, da det på hjemmebane blev til den første sejr i fem kampe med 28-24 over franske Brest. Althea Reinhardt indledte med at redde et straffekast, da Odense kom foran 4-1, hvilket blev til en pauseføring på 14-10. Føringen skrumpede til 2 mål ved 25-23, inden Stine Jørgensen med et mål fire minutter før tid gjorde det til 26-23. København er i samme gruppe og spiller søndag ude i Montenegro mod Buducnost.

Golf. Alle fire danskere avancerede i løbet af tredje runde af Dubai Desert Classic, og Thorbjørn Olesen skal endda ud og spille med om sejren efter sin tredje runde i træk under 70 slag. »Det er fedt at skyde en 68’er på en dag, hvor jeg kæmper lidt med spillet. Driveren sad ikke lige i switchspottet, men mit korte spil var godt«, forklarede Thorbjørn Olesen, der på 5.-pladsen er 4 slag efter den førende amerikaner, Bryson Dechambeau. Lucas Bjerregaard leverede en fænomenal bag-9 med 7 birdies og avancerede med en runde i 67 slag til en 19.-plads, 7 slag efter Dechambeau. Thomas Bjørn er nummer 35 og Joachim B. Hansen nummer 38 efter tredje runder i 69 og 71 slag.

