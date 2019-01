Forbund og badmintonspillere løser landsholdskonflikt

Landsholdskonflikten i dansk badminton er løst.

Søndag har Badminton Danmark og elitespillerne indgået en ny seksårig landsholdsaftale, oplyser parterne.

Det meddelte parterne, et par timer efter at Badminton Danmark meldte ud, at kun underskrifterne manglede for at få en ny aftale på plads.

I september 2018 opsagde Badminton Danmark den tidligere landsholdsaftale, som både forbundet og spillerne i flere år havde været enige om, trængte til en præcisering.

En ny aftale nåede ikke at komme på plads i opsigelsesperioden, der udløb ved udgangen af november.

Derfor har de bedste danske spillere ikke som vanligt kunnet træne i Det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, men har selv stået for at booke træningsbaner.

Striden mellem parterne har blandt andet handlet om spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle bestemmelser.

Aftalen giver Badminton Danmark videre rammer til at bruge spillernes kommercielle rettigheder indenfor nogle klart definerede rammer, idet det samtidig sikres, at spillerne opnår en fleksibilitet i forhold til egne sponsorer. Endvidere sikres det, at det daglige samarbejde mellem spilleren og hovedtræneren omkring spillernes trænings- og turneringsplaner fortsætter som hidtil, meddeles det.

Spillerne er godt tilfredse, lyder det fra en af deres forhandlere, formanden for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-sport), den OL-sølvvindende bryder Mark O. Madsen.

»Vi er i DEF-sport meget glade for, at det nu er lykkedes at komme i mål med en ny 6-årig kollektiv aftale mellem Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen. Badmintonspillerforeningen bliver etableret på et stiftende møde i morgen. Badmintonspillerforeningen bliver en ny medlemsforening under DEF-sport «, siger Mark O. Madsen i en pressemeddelelse.

Badmintonlandsholdsspilller og bestyrelsesmedlem i DEF-sport, Hans-Kristian Vittinghus, supplerer:

»Efter et langt forhandlingsforløb er vi meget tilfredse med, at vi nu endelig er nået i mål med en ny kollektiv landsholdsaftale, som hele tiden har været spillernes klare ønske. Vi har med den nye aftale fået skabt nogle klare rammer på det kommercielle område, således at både Badminton Danmark og vi spillere har gode muligheder for at udnytte vores kommercielle rettigheder sammen og hver for sig. Samtidig har vi spillere fået sikkerhed for, at samarbejdet omkring træning og turneringsdeltagelse fortsætter som hidtil«.





»Tak til Badminton Danmark for aftalen og tak til vores forhandlere fra DEF-sport og FH for en stor indsats for badmintonspillerne«, siger Hans-Kristian Vittinghus, der »håber og regner med, at denne 6-årige aftale vil løfte dansk badminton«.

ritzau/pol