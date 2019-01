Dansk åbningsmål og 8 scoringer i stor klassiker

Direkte sport i tv DR 1 14.30 Håndbold, VM: Tyskland-Frankrig 17.30 Håndbold, VM: Danmark-Norge DR 2 12.40 Skiskydning: WC, samlet start (k) 15.25 Skiskydning: WC, samlet start (m) TV 2 17.30 Håndbold: VM: Danmark-Norge TV 2 Sport 7.00 Badminton: Indonesia Masters 13.30 Cykelcross: World Cup 14.30 Fodbold: Feyenoord-Ajax 20.00 X Games: Aspen 22.00 Basketball: LA Clippers-Sacramento 00.00 Basketball: Oklahoma-Milwaukee 2.30 X Games: Aspen TV3+ 17.00 Fodbold: Crystal Palace-Tottenham TV3 Sport 15.30 Fodbold: Bayern Münch.-Stuttgart 18.00 Fodbold: Düsseldorf-RB Leipzig 21.00 Amerikansk fodbold: Pro Bowl TV3 Max 14.30 Fodbold: St. Mirren-Hibernian 17.00 Fodbold: Livingston-Rangers 19.30 Håndbold: Buducnost-Københ. (k) 21.15Fodbold: Paris SG-Rennes 6’eren 19.00 Fodbold: Chelsea-Sheffield Wedn. Eurosport 7.00 Tennis: Australian Open, mixed 9.30 Tennis: Australian Open, finale (m) 13.00 Skiskydning: WC, samlet start (k) 13.30 Alpint: World Cup, super-G (m) 15.30 Skiskydning: WC, samlet start (m) 16.15 Kælkning: VM, holdkonkurrencen Eurosport 2 8.45 Nordisk komb.: World Cup, skihop 10.30 Alpint: World Cup, slalom (m) 11.30 Alpint: World Cup, super-G (k) 13.00 Kælkning: World Cup (m) 14.15 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 15.45 Cykling: 6-dagesløb 19.00 Golf: Farmers Insurance Open Vis mere

Fodbold. Starten på forårssæsonen har været lidt af en nedtur for Ajax. For en ugen siden formøblede storklubben fra Amsterdam fire føringer på hjemmebane mod Heerenveen og søndag måtte holdet trods en åbningsscoring på frispark af Lasse Schöne indkassere et stort nederlag i Æresdivisionens største klassiker mod Feyenoord. Rotterdam-klubben vandt hele 6-2 på De Kuip. Nicolai Jørgensen blev skiftet ind for Feyenoord og lagde op til matchens sidste mål, mens Schöne og Kasper Dolberg spillede fra start for Ajax. Resultatet betyder, at PSV Eindhoven fører den bedste hollandske række med 52 point, Ajax har 47 og Feyenoord 39.

Fodbold. Den 35-årige veteran Fabio Quagliarella tangerede lørdag aften en næsten 25 år gammel rekord i Serie A, da Sampdoria-angriberen i en 4-0-sejr over Udinese scorede for 11. ligakamp i træk. Det er ikke sket siden den legendariske argentiner Gabriel Batistuta gjorde det for Fiorentina i 1994-1995. Fabio Quagliarella scorede to gange i storsejren – begge gange på straffespark, og er med 16 træffere øverst på topscorerlisten i Serie A foran Duvan Zapata (Atalanta) og Cristiano Ronaldo (Juventus). Zapatas 15. sæsonmål fuldbyrdede Atalantas comeback og sikrede 3-3 hjemme mod Roma. Ronaldo var inden den sene kamp mod Lazio noteret for 14 mål.

Fodbold. Også i januars anden træningskamp holdt Superligaens tophold FC København nullet. På træningsturen i De Forenede Arabiske Emirater blev FC Astana fra Kasakhstan, der tidligere i denne sæson slog FC Midtjylland i Champions League-kvalifikationen, besejret 4-0. De fire mål blev alle scoret efter pausen: Rasmus Falk (47), Dame N’Doye (55), Pieros Sotiriou (77), Ahmed Daghim (84).

Kælk. Tyskeren Felix Loch havde forud for weekendens VM ikke vundet en konkurrence i et år, men hans timing var perfekt, og på hjemmebane i Winterberg hentede den 29-årige sin 6. VM-titel. Felix Loch tangerede dermed også det italienske ikon Armin Zöggelers rekord på 6 individuelle VM-titler.

Fodbold. Efter 8 Bundesligakampe i træk uden sejr har Hannover 96 fyret cheftræner André Breitenreiter. Lørdag blev det 1-5 mod Borussia Dortmund uden at Uffe Bech, der er vendt tilbage efter lejeophold i Brøndby, var i Hannovers trup.

Golf. For fjerde dag i træk leverede Thorbjørn Olesen en solid runde i Dubau Desert Classic, men sejren var han aldrig i nærheden af. Den sikrede amerikaneren Bryson Dechambeau sig på fuldstændig suveræn vis. Forspringet inden sidste runde blev øget med birdies på de tre første huller, og med en runde i 64 slag endte amerikaneren 7 slag foran sidste års engelske Made in Denmark-vinder, Matt Wallace. Olesens runder i 69, 67, 68 og 69 slag resulterede i en delt 8.-plads, 9 slag efter Dechambeau. Thomas Bjørn og Lucas Bjerregaard blev nummer 29 og Joachim B. Hansen nummer 61.

Fodbold. For første gang i nøjagtig fem måneder scorede Pione Sisto i den spanske liga, men trods hans smukke føringsmål med venstrebenet tabte Celta Vigo 2-1 på udebane mod Real Valladolid. Andrew Hjulsager kom på på banen for Celta, da Oscar Plano og Keko havde scoret efter pausen, mens Mathias Jensen forblev på bænken og fortsat kun har spillet én kamp for Celta.

Skisport. Den norske styrtløbsspecialist Aksel Lund Svindal stopper karrieren efter det kommende VM i svenske Åre. Det meddelte den 36-årige nordmand lørdag aften ved VIP-arrangement i Kitzbühel. Aksel Lund Svindal har vundet 36 World Cup-løb samt OL- og VM-guld.

Tennis. Novak Djokovic var suveræn i Australian Open-finalen mod Rafael Nadal, der blev slået 6-3, 6-2, 6-3. Serberen har nu vundet de tre seneste grandslamturneringer - Wimbledon, USA Open og Australian Open. Det troede han ikke på for et år siden. »Det er 12 måneder siden, jeg blev opereret, og det er helt fantastisk, at jeg kan stå her i dag og have vundet en grand slam-turnering«, lød det fra Novak Djokovic i sin sejrstale på Rod Laver Arena. Vinder Novak Djokovic også French Open i Paris, der starter i slutningen af maj, gentager han sin succes fra 2015 og 2016, da han sad på de fire store titler samtidigt. Triumfen i Melbourne var Djokovic’ 7. og dermed rekord i Melbourne og den 15. i alt.