Læserne skriver om danske buh-råb: Jeg var selv i Boxen og krummede tæer

Det er okay at buhe af en modstander, der opfører sig dårligt, mener nogle. Men ikke under helt almindeligt spil.

Andre synes, at det altid er i orden. Det er nærmest en pligt.

Tilskuernes opførsel ved håndboldkampen søndag eftermiddag deler i den grad vandene, viser debatten på Facebook.

En norsk kommentator og flere fans af det norske hold er vrede over, at de danske tilhængere buhede af nordmændene, og i særlig grad den norske stjerne Sander Sagosen, så snart de fik bolden.

Det var pinligt, skriver Mette Sanfeld, som selv var til stede i Boxen. Hun efterlyser, at vi danskere som tilskuere opfører os ’pænt og ordentligt’, som vi plejer.

Omvendt mener Jesper Dichmann de Vos, at det er rigtigt af tilskuerne at give danskerne den hjemmebanefordel, som et hujende stadion kan skabe.

Han bemærker, at publikum viste stor respekt for gæsterne ved at give stor applaus, da sølvmedaljerne blev overrakt.

Thomas Bering er på samme hold og glæder sig over, at danskerne gav den gas. Det var Sagosen, der satte gang i tilskuernes utilfredshed ved at forsøge at ’filme’ sig til dommerkendelser, mener han, og opfordrer folk til at pakke kritikken sammen.

Sune Valentin Juncker ser diskussionen om tilskuerne som en udløber af, at så mange kvinder og bedstemødre ser håndbold. De er ikke vant til tilskueropførsel som den, som man oplever til fodboldkampe, hvor det er normalt at forsøge at genere modstanderne mest muligt - inden for lovens rammer. Det handler ikke om at være pæn og artig, men om at hjælpe sit hold, lyder hans salut.

Men der er ikke meget sportsånd over den holdning, mener Niels Magnússon, som kalder det dumt og bøvet at buhe, bare for at psyke modstanderne.

Mira Dorota Hansen slår på noget, som mange nævner: Hvorfor blev tilskuerne ved med at råbe buh, også da den danske føring var enorm?, spørger hun og kalder den slags opførsel skandaløs. Hun efterlyser i stedet, at man glæder sig over det stærke nordiske præg ved dette VM ,hvor både sølv og guld er gået til skandinaviske hold.

Flere mener, at nordmændene skulle tage en tudekiks. Særligt den norske kommentator, der som straf vil holde sig fra flæskesteg det kommende år, får en del røg.

Sofia Wendelboe Stampe joker med, at hun ville droppe skiløb, hvis nordmændene havde vundet.

Sådan er den gode tilskuerstil blevet diskuteret i landet, der i sin tid berigede verden med tilskuertypen roligans.