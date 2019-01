Norsk kommentator rasende over buh-råb: Dropper flæskestegen i et år

Mens norske medier og håndboldfans kun har ros tilovers for det danske spil, er tilskuernes opførsel under al kritik, mener blandt andet den norske kommentator Harald Bredeli.

På twitter skriver han, at det ikke klæder danskerne at buhe, hver gang nordmændene er i angreb. Som en slags protest siger han, at han ikke vil spise flæskesteg i et år.

Han konstaterer også, at det danske holds indsats tydede på, at tilskuernes indsats havde effekt.

Den buingen mot Norge, og spesielt Sagosen, kler ikke danskene.

Jeg kommer ikke til å spise fleskestek på ett år.

Men på banen er Danmark vanvittig gode. Så kanskje buhu hjelper.. — Harald Bredeli (@TV2Bredeli) 27. januar 2019

Også norske fans er ærgerlige over det , som de kalder usportslig opførsel fra de danske fans.

Forud for kampen havde den tidligere landsholdsspiller Lars Rasmussen, som er håndboldkommentator for B.T., opfordret til lidt Balkan-stemning blandt publikum. På Balkan bliver modstanderholdet generet mest muligt af tilskuerne.

Men de danske tilskueres råben mod nordmændene blev især sat i gang, efter at den norske topspiller Sander Sagosen tidligt i kampen forsøgte at ’filme’. Det er i hvert fald det, som Jens Jacob Juulsager, der tidligere har arbejdet som sportskommentator, lagde mærke til fra tribunen.

Han mener, at store spillere som Sagosen kun bliver ansporet til at spille stærkere, når de møder modstand fra tilskuerne.

Der blev buhet af Norges største stjerne, efter han forsøgte at filme. Det er fuldstændig normalt at lægge pres på modstanderne på den måde - vel en cadeau til Sagosen. Det afgørende er, at der var respekt om Norges nationalmelodi og klapsalver fra alle ved medaljeoverrækkelse. — Jens Jacob Juulsager (@juulsager) 28. januar 2019

Også den norske avis VG lagde mærke til, at det var en konflikt mellem Sander Sagosen og den store danske profil Rasmus Lauge, der udløste tilskuernes vrede.

Sander Sagosen selv tager sagen helt roligt.

»Sådan er håndbold. Sådan er idræt. Det må danskerne selv om,« sagde Sander Sagosen efter kampen til B.T. Sport, og tilføjer, at han faktisk håber, at de norske fans ville have gjort det samme på egen hjemmebane.