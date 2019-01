Nikolaj Jacobsens overraskelser fortsatte til det sidste

Lige til det sidste overraskede landstræner Nikolaj Jacobsen. Da spillerne løb og varmede op fik Morten Olsen besked på, at han var med i startopstillingen, og dermed fik de norske spillere sig lidt af en overraskelse og noget, de ikke havde forberedt sig på.

Olsen fra Osted har ellers ikke fået meget spilletid i VM-turneringen, men da playmakeren kom på banen i semifinalen slog han til og blev til finalen en brik i landstrænerens taktiske spil.

»Jeg var ikke ved at miste troen, Hvis jeg skulle sidde der (på bænken, red.) et år måske, men det var en kort periode og alle bidrager med det, de kan, selv om de ikke spiller så meget. Det gælder om, at vi er der for hinanden, og hjælper med det vi kan. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg kom ind. Det var første kamp, jeg startede ind i turneringen, så det er lidt sjovt, at det lige var finalen«, lød det fra den nykårede verdensmester.

I forsvaret er Henrik Møllgaard gennem turneringen vokset med opgaven, og da René Toft blev skadet, overtog han styringen i den danske defensiv.

Han hæfter sig ved, at det danske forsvar i alle kampe havde modtræk, når modstanderen forsøgte sig med noget nyt.

»Jeg er mest af alt stolt over måden, det er sket på, for vi kunne godt have sneget os igennem med lodder og trisser, men det har ikke været tilfældet. En ting er, at vi har været gode mod de dårlige hold, det er vi også glade for. Det skal du også kunne. Men hvor har vi været gode mod de andre top 6-8 hold. Vi har jo ramt den flyvende alle de kampe, vi har spillet om noget«, lød det fra forsvarsgeneralen, der tilføjede:

»Indtil videre er det rigtig fint at være verdensmester. Vi har hygget os med det«.

Veteranen Hans Lindberg blev skiftet ind i den danske trup om morgenen efter at have siddet ude siden efter åbningskampen mod Chile. Han den 37-årige højre fløj kom på banen otte minutter før tid, blev han modtaget af et kæmpe jubelbrøl, og det rørte ham.

»Det jeg stolt af og beæret over, at fansene gør. Det betyder meget for mig. Det har ikke været den fedeste turnering spillemæssigt for mig. Den har været lidt ligegyldig, men at komme ind og være en del af det betyder meget«, sagde Hans Lindberg.

Om han tager endnu en tørn for det danske landshold, skal Füchse Berlin-spilleren nu overveje.

»Det har jeg ikke taget stilling til. Jeg har ikke talt med nogen om det heller ikke Nikolaj. Det må vi se på. Det er afsindig hård træning, men det er sjovt at være sammen med den her flok. Sådan nogle øjeblikke her, hvor det hele går op i en højere enhed og bliver belønnet med et verdensmesterskab, så er det selvfølgelig endnu mere ubeskriveligt. Så nu må vi se«, sagde Hans Lindberg.

Det var 4. gang, Danmark var i VM-finalen, men de tre første i 1967, 2011 og 2013 endte i nederlag.

»Det er en fantastisk følelse, når vi kan tænke tilbage på en turnering, hvor vi ikke har været presset i nogen kamp frem til sidste minut. At vi kommer ud og har vundet 10 kampe og med den ene skade efter den anden især i forsvaret, så må jeg sige at det er imponerende med de spillere, der er kommet ind og har fået større roller«, lød det fra anfører Niklas Landin.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var stolt af sin trup, som han havde stor ros til.

»Vi har været i særklasse turneringens bedste hold. Jeg kan kun rose spilleren. Deres fokus og målrettethed og at ville det her som hold. Så har vi selvfølgelig haft vores stjerner, som har præsteret på højt niveau, og det har gjort at vi står her med VM-guldet«, sagde den danske landstræner.