Den sidste VM-fest blev den største: Guld efter storslået dansk magtdemonstration

De danske håndboldherrer havde gemt det bedste til sidst. Med en fuldstændig blændende kamp ydmygede Mikkel Hansen og co. fuldstændig de norske udfordrere og skrev dansk idrætshistorie ved for første gang nogensinde at vinde verdensmesterskabet.

Tre tidligere forsøg var endt med finalenederlag, men denne gang var der absolut ingen tvivl om, hvor guldet ville havne. Med en mesterlig præstation udraderede Danmark Norge og vandt 31-22.

Kampen i tal Danmark-Norge 31-22 (11-18) Danmark: Mikkel Hansen 7, Rasmus Lauge 5, Morten Olsen 5, Mads Mensah Larsen 4, Magnus Landin 3, Lasse Svan 3, Anders Zachariassen 3, Nikolaj Ø. Nielsen 1. Norge: Magnus Jøndal 10, Sander Sagosen 4, Goran Johannessen 3, Kristian Bjørnsen 2, Magnus Rød 1, Bjarte Myrhol 1, Harald Reinkind 1. Udvisninger: Danmark 3, Norge 3. Tilskuere: 15.000.

Under overværelse af kronprinsparret spillede det danske hold en kongekamp, og tankerne gled uvægerligt godt 21 år tilbage i tiden, da legendariske Anja Andersen fejede gulv med Norge i Berlin og sikrede Danmark det indtil nu eneste verdensmesterskab.

Med VM-topscorer Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Mads Mensah og Morten Olsen som de store skikkelser i angrebsspillet fik Danmark skudt hul på de norske målvogtere, mens forsvaret omkring vikingen Henrik Møllgaard knuste de norske spillere.

Foto: Jens Dresling Mads Mensah var en af hele 7 danske spillere, der scorede mindst 3 gange i VM-finalen.

I målet stod Niklas Landin fremragende og fik endnu en gang bevist tesen om, at de store spillere præsterer i de største kampe.

Da Danmark og Norge mødtes i den indledende runde, gik der tre kvarter før Sander Sagosen kom på scoringslisten, men denne gang skulle superstjernen kun bruge halvandet minut, før han tornede kuglen ind bag Niklas Landin.

Var det et forvarsel om en kongekamp af Sagosen? Well, i 1. halvleg scorede han fire gange, brændte et straffekast og leverede en række assist, så det var absolut godkendt af nordmanden.

Det danske hold skulle lige bruge 4-5 minutter til at finde sit spil, og det skyldtes måske den lidt alternative opstilling, landstræner Nikolaj Jacobsen havde valgt. Mikkel Hansen indtog positionen som højre back, Morten Olsen var playmaker og i venstre side stod Rasmus Lauge.

Landstræneren ville helt sikkert gerne udnytte det momentum, Morten Olsen havde sikret sig med brandkampen i semifinalen, og Hannover-spilleren fortsatte da også de gode takter.

Langsomt fik danskerne overtaget ved lige som mod Frankrig at tage tempoet ud af angrebsspillet for så at eksplodere. Norge var med indtil 6-5, men så begyndte VM-værterne langsomt at trække fra.

Det skyldtes ikke kun det gode angrebsspil, men så sandelig også forsvaret omkring Henrik Møllgaard. Den frygtede norske stregspiller Bjarte Myrhol blev holdt i et jerngreb og kom slet ikke på scoringslisten i de første 30 minutter.

Selvfølgelig var det umuligt at holde så godt et angrebshold som Norge helt fra faldet, men det lykkedes dog i store træk at bremse den berømmede norske kontrafase.

Da Anders Zachariassen bragte Danmark foran 9-5 tog Norges landstræner Christian Berge timeout, og det havde en konkret effekt, for med to mål kom Norge atter med i finalen.





Danmark svarede igen med tre mål, og publikum kunne virkelig fornemme, noget stort måske var på vej. Ved 14-10 efter knap 25 minutters spil kom der igen tre danske mål på stribe, og det begyndte at tegne særdeles lovende.

Når Rasmus Lauge eller Morten Olsen af og til skulle have en pause kom Mads Mensah ind og udfyldte flot rollen i bagkæden. Han scorede ligesom Rasmus Lauge, Lasse Svan og Mikkel Hansen tre gange og bidrog dermed til den danske pauseføring på 18-11.

Alt så lyst og lykkeligt ud, men i den foregående kamp mod Norge førte danskerne med 9 mål og var alligevel tæt på at blive indhentet.

Efter pausen førte Danmark med 8 mål ved 21-13, men begyndte så at lave nogle mystiske boldtab med simple tekniske fejl. Norge fik to hurtige mål og begyndte at lugte blod.